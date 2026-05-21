Wieści ws. Wojciechowskiego dotarły do mediów. Miliarder sam potwierdza

Rozszerza się biznesowe imperium Józefa Wojciechowskiego. Jak donosi branżowy serwis Hotelarz, miliarder kupił historyczny hotel Imperial w Zakopanem, w którym po wojnie ulokowano internat sportowy. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że transakcja opiewała na 36 mln zł. Sam zainteresowany potwierdza ambicje oraz plany na obiekt.

"Wkrótce zaczynamy realizację, budowa potrwa około dwa lata. Chcemy, żeby był to najbardziej luksusowy hotel w górach" - deklaruje i sygnalizuje, że dużą metamorfozę przejdą zwłaszcza wnętrza.

To jednak nie koniec robiących wrażenie zakupów. W posiadaniu J.W. Construction od niedawna jest jeszcze jeden historyczny budynek w polskim mieście, i nie tylko.

Wojciechowski potwierdza. Oto gdzie ulokował pieniądze

Potwierdza się, że J.W. Construction zakupił także doskonale znany mieszkańcom i turystom zabytkowy budynek z lat 20. XX wieku przy ul. Wielopole w Krakowie. Wcześniej przez długi czas funkcjonował tam bank. Na miejscu otworzy hotel ze 126 pokojami. Po otrzymaniu niezbędnych zgód, także od konserwatora, prace ruszyły.

"Posuwają się wolno z powodu wszystkich uzgodnień z różnymi urzędami. Jesteśmy na razie na etapie odtwarzania zabytkowych szczegółów bryły tak od strony fasady, jak i od wewnątrz" - mówi Wojciechowski dla Hotelarza.

Ale w ciągu dwóch, trzech miesięcy przygotowane zostaną pokoje wzorcowe wymagane przez sieć

W planach jest odrestaurowanie m.in. głównej sali operacyjnej z kopułą inspirowaną rzymskim Panteonem oraz przywrócenie na elewację historycznego orła zniszczonego podczas II wojny światowej.

To nie koniec. Wojciechowski lokuje pieniądze również poza Małopolską. W Jachrance pod Warszawą z jego inicjatywy powstaje obiekt noclegowy w technologii modułów drewnianych.

Od lat w Krynicy-Zdroju funkcjonuje inny hotel J.W. Construction. Jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynku partnerki miliardera. Patrycja Tuchlińska nieraz publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania prosto z luksusowego obiektu.

Wojciechowski przegrał głosowanie na prezesa PZPN. Był wzburzony

Józef Wojciechowski na dobre zapisał się w pamięci kibiców, najpierw inwestując w Polonię Warszawa (2006-2012), a następnie stawiając czoła Zbigniewowi Bońkowi w wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głosowanie przegrał, a salę opuścił wzburzony. Nie krył rozczarowania, gdy przepadł jego wniosek o oddawanie głosów za pomocą kart wrzucanych do przezroczystej urny, a nie elektronicznie.

"To farsa. Nie będę uczestniczyć w głosowaniu metodą elektroniczną. To nie ma sensu. Miałem przygotowaną urnę. Sprawą głosowania zajmie się sąd" - tłumaczył dziennikarzom.

Wcześniej sygnalizowałem, że forma za pomocą maszynki jest nie do przyjęcia

Sympatia do sportu i piłki nożnej została, a wielu kibiców z ciekawością śledzi dalsze zawodowe losy Wojciechowskiego. A, jak widać, dzieje się u niego sporo.





Nikola Grbić: Mamy dobry blok, ale nie podobała mi się obrona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport