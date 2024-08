Małgorzata Rozenek-Majdan w ostatnich tygodniach nie narzekała na nudę. Najpierw wybrała się na huczne urodziny polskiego milionera, które przez kilka dni odbywały się na Lazurowym Wybrzeżu. Po powrocie do Polski celebrytka pojawiła się jeszcze m.in. na koncercie Taylor Swift , a to nie koniec.

Kłopoty w raju. Między Majdanem a Rozenek doszło do kłótni

Właśnie na swoim Instagramie pochwaliła się, że wraz z Radosławem i dziećmi wsiedli do kampera i ruszyli na kolejne wakacje. Tym razem jednak nie obyło się bez pewnych zgrzytów.

"Ruszyliśmy. Z lekkim opóźnieniem, ale do tego się przyzwyczailiśmy. Do tego, że jest lekko nerwowo również. Działo się. Mój mąż trochę nie trzyma ciśnienia" - pożaliła się fanom.

"Uspokajają się, Pysiula? No, jestem ciekawy... Zapraszam na swój Instagram i dowiecie się, kto tam naprawdę nie trzyma ciśnienia i kto nie jest stworzony do życia na szlaku" - oznajmił Majdan.

"Nie słuchajcie go" - wtrąciła się Małgorzata.

"Obiecana konsultacja, bo coś słyszałem, że mówiłaś, że ktoś nie trzymał ciśnienia. I właśnie. Zdania są podzielone, bo to jest różna perspektywa. (...) To chyba jednak moja żona nie jest stworzona do życia na szlaku. Grubasku..." - wypalił Radosław.