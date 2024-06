Anna i Robert Lewandowscy to bez wątpienia jedna z najbardziej medialnych par w Polsce, ale nie tylko. Sława piłkarza od lat wykracza wszak poza granice naszego kraju. Małżonkowie od lat starają się dbać o swój wizerunek, co nie zawsze w pełni im się udaje. Teraz problemy zaczęły się jednak nawarstwiać, o czym otwarcie mówią osoby z ich bliskiego otoczenia. Podjęto już nawet próby, by temu przeciwdziałać. Oto szczegóły...