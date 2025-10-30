Karolina Małysz-Czyż, jedyna córka legendarnego skoczka Adama Małysza, od kilku lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Kamilem Czyżem. Para, która poznała się jeszcze w czasach szkolnych, wzięła ślub w 2021 roku, starając się do ostatniej chwili zachować uroczystość w tajemnicy. "Każdy, kto dostał zaproszenie, był proszony o dyskrecję. Dwa tygodnie przed ślubem krążyły plotki po Wiśle, ale na szczęście nie były do końca prawdziwe" - wspominała Karolina w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Mimo obecności paparazzi, udało im się zachować wyjątkowy charakter tego dnia.

Od tamtej pory Karolina i Kamil tworzą bardzo zgrany duet, który chętnie dzieli się wspólną pasją - podróżowaniem. Choć córka Małysza stara się unikać świata show-biznesu i medialnego zgiełku, jej profil w mediach społecznościowych śledzi wielu fanów, ciekawych ich kolejnych wypraw. Małżonkowie odwiedzili już wiele zakątków świata, a w ich relacjach dominują zdjęcia z egzotycznych miejsc i ciepłe emocje. Nic więc dziwnego, że ich podróżnicze przygody wzbudzają duże zainteresowanie.

Ostatnio para znów wyruszyła w świat - tym razem po raz kolejny zawitała do Singapuru. To miejsce, które już wcześniej skradło ich serca. Pierwszy raz odwiedzili je na początku 2024 roku, o czym Karolina pisała z ogromnym entuzjazmem: "Marzenia się spełniają. Oboje marzyliśmy o tym, żeby zobaczyć Singapur i nie zawiedliśmy się. Jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widzieliśmy - nowoczesne, pełne modernistycznej zabudowy, a jednocześnie czyste i zielone".

Teraz, ku zaskoczeniu swoich obserwatorów, wrócili tam ponownie. Na Instagramie pojawiło się wspólne zdjęcie opatrzone podpisem: "Nie spodziewaliśmy się, że tu jeszcze wrócimy. A już na pewno nie, że tak szybko".

Ich podróżniczy zapał nie dziwi również Izabeli i Adama Małyszów, którzy - jak sami przyznają - uwielbiają swojego zięcia i cieszą się szczęściem młodej pary. W jednym z wywiadów Izabela Małysz żartobliwie przyznała, że choć marzy o wnukach, to na razie akceptuje, że młodzi wolą odkrywać świat. "Bardzo chciałabym być babcią, ale Karolina mówi, że to jeszcze nie ten czas. Na pewno chciałabym być taką młodą babcią" - wyznała z uśmiechem.

