Ślub córki Małysza utrzymywany był w wielkim sekrecie

"Każdy, kto dostał zaproszenie, był proszony o to, by utrzymać to w tajemnicy. Dwa tygodnie przed ślubem krążyły plotki po Wiśle o naszym ślubie, ale na szczęście były one różne. Nie były do końca prawdziwe i to mnie podtrzymywało na duchu. W dniu ślubu mieliśmy już jednak paparazzi pod oknami. Na szczęście uszanowali sam ślub. To wszystko działo się w momencie, kiedy mama brała udział w 'Tańcu z gwiazdami'. W dniu poprawin musiała nawet na chwilę wyjść na trening. Szybciej też skończyła zabawę, bo na drugi dzień musiała jechać do Warszawy" - opowiadała w "Przeglądzie Sportowym" sama Karolina.