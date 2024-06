Wieści dotarły już do hiszpańskich mediów. Aż huczą o Lewandowskiej

Anna Lewandowska szybko stała się bizneswoman

Anny Lewandowskiej nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Zdecydowanie to najsłynniejsza polska WAG, która - choć zyskała sławę dzięki mężowi - wcale nie leży i pachnie, a sama pracuje na swój sukces.

Mało kto już pamięta, że początkowo Anna była "tylko" blogerką, która serwowała swoim odbiorcom zdrowe przepisy na dania bezglutenowe, a także motywowała do ćwiczeń. Z czasem i wraz ze wzrostem popularności Instagrama, zaczęła prowadzić konto, które systematycznie rosło w siłę. Dziś to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych profili jeśli chodzi o polskich influencerów, gdyż obserwuje go ponad 5,6 mln osób.