Wielkie zmiany u reprezentanta Polski. Partnerka wszystko ujawniła

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Sebastian Szymański nie próżnuje - reprezentant Polski postanowił wykorzystać dłuższą przerwę od rywalizacji na boisku i w tym czasie zdecydował się dokonać ważnych zmian w swoim życiu prywatnym. Radosne wieści przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych partnerka piłkarza, Dariane Row.

Sebastian Szymański (po lewej) zaręczył się
Sebastian Szymański (po lewej) zaręczył sięGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Podczas gdy najlepsze drużyny piłkarskie biorą udział w mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, reprezentanci Polski mogą nacieszyć się dłuższą przerwą od rywalizacji. Tę postanowił wykorzystać Sebastian Szymański, który zdecydował się dokonać ważnych zmian w swoim życiu prywatnym i... oświadczył się swojej partnerce, Dariane Row.

"Tu, gdzie wszystko się zaczęło, tym razem z pierścionkiem" - poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych kobieta.

Ukraińska modelka zaprezentowała światu kadry z romantycznych oświadczyn, które odbyły się z przytupem. Na zdjęciach zobaczyć można kilka ledowych napisów, przyozdobione czerwonymi różami serca i świecie. Oprócz pierścionka Dariane otrzymała także niemałych rozmiarów bukiet róż.

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Sebastian Szymański, choć jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy, ceni sobie prywatność i stroni od pokazywania swojego życia poza boiskiem w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że kibice o jego związku z ukraińską modelką kibice dowiedzieli się dopiero po wielu miesiącach, kiedy zakochani w dniu 25. urodzin piłkarza wybrali się wspólnie na mecz koszykarskiego Fenerbahce.

Wieść o zaręczynach Szymańskiego błyskawicznie dotarła do pozostałych reprezentantów Polski, którzy pospieszyli z życzeniami dla kolegi po fachu i jego wybranki. Wpis Ukrainki skomentowali m.in. Matty Cash oraz Marcin Bułka

Panowie także korzystają z przerwy w rozgrywkach. Przypomnijmy, że Polska nie zdołała w tym roku awansować na mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. Podopieczni Jana Urbana w eliminacjach zajęli drugie miejsce w grupie - tuż za Holandią - jednak pozycja ta nie pozwoliła im bezpośrednio awansować na mundial. "Biało-Czerwoni" o bilet na tę imprezę walczyli w barażach i choć na starcie pokonali Albańczyków, w ostatecznym starciu ulegli Szwedom.

Za oceanem Polskę z dumą reprezentują jednak sędziowie. Nominację na czempionat otrzymali Szymon Marciniak, sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski oraz asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.

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Piłkarz w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski z numerem 10, znajdujący się na boisku podczas meczu, w tle rozmazana publiczność stadionu.
Sebastian SzymańskiAndrzej IwańczukEast News
Piłkarz w białej koszulce reprezentacji Polski z godłem oraz czerwonym kołnierzem, na tle rozmytego stadionu wypełnionego kibicami.
Sebastian SzymańskiMarcin GolbaAFP
Trzech piłkarzy reprezentacji Polski ubranych w czerwone stroje, obejmujących się wzajemnie na boisku po zdobyciu bramki. W tle widać rozmytą trybunę stadionu.
Jakub Kamiński, Robert Lewandowski, Sebastian SzymańskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News


Zmiany na mundialu. Roman Kosecki analizuje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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