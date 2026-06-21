Wielkie zmiany u reprezentanta Polski. Partnerka wszystko ujawniła

Podczas gdy najlepsze drużyny piłkarskie biorą udział w mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, reprezentanci Polski mogą nacieszyć się dłuższą przerwą od rywalizacji. Tę postanowił wykorzystać Sebastian Szymański, który zdecydował się dokonać ważnych zmian w swoim życiu prywatnym i... oświadczył się swojej partnerce, Dariane Row.

"Tu, gdzie wszystko się zaczęło, tym razem z pierścionkiem" - poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych kobieta.

Rozwiń

Ukraińska modelka zaprezentowała światu kadry z romantycznych oświadczyn, które odbyły się z przytupem. Na zdjęciach zobaczyć można kilka ledowych napisów, przyozdobione czerwonymi różami serca i świecie. Oprócz pierścionka Dariane otrzymała także niemałych rozmiarów bukiet róż.

Sebastian Szymański stroni od blasku fleszy poza boiskiem. Długo nikt nie wiedział o jego związku z Ukrainką

Sebastian Szymański, choć jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy, ceni sobie prywatność i stroni od pokazywania swojego życia poza boiskiem w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że kibice o jego związku z ukraińską modelką kibice dowiedzieli się dopiero po wielu miesiącach, kiedy zakochani w dniu 25. urodzin piłkarza wybrali się wspólnie na mecz koszykarskiego Fenerbahce.

Wieść o zaręczynach Szymańskiego błyskawicznie dotarła do pozostałych reprezentantów Polski, którzy pospieszyli z życzeniami dla kolegi po fachu i jego wybranki. Wpis Ukrainki skomentowali m.in. Matty Cash oraz Marcin Bułka.

Panowie także korzystają z przerwy w rozgrywkach. Przypomnijmy, że Polska nie zdołała w tym roku awansować na mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. Podopieczni Jana Urbana w eliminacjach zajęli drugie miejsce w grupie - tuż za Holandią - jednak pozycja ta nie pozwoliła im bezpośrednio awansować na mundial. "Biało-Czerwoni" o bilet na tę imprezę walczyli w barażach i choć na starcie pokonali Albańczyków, w ostatecznym starciu ulegli Szwedom.

Za oceanem Polskę z dumą reprezentują jednak sędziowie. Nominację na czempionat otrzymali Szymon Marciniak, sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski oraz asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.

Sebastian Szymański Andrzej Iwańczuk East News

Sebastian Szymański Marcin Golba AFP

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski, Sebastian Szymański Grzegorz Wajda/REPORTER East News





Zmiany na mundialu. Roman Kosecki analizuje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport