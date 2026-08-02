W życiu Jakuba Kamińskiego w ostatnim czasie sporo się działo. Na początku lipca reprezentant Polski podpisał pięcioletni kontrakt z Benfiką, a w drugiej rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Europy z St. Gallen zaliczył pierwszą asystę w barwach nowego klubu. Na kolejny powód do świętowania piłkarz wcale nie musiał długo czekać - w sobotni wieczór za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał wieści, wobec których nie da się przejść obojętnie.

24-latek na swoim profilu na Instagramie podzielił się serią zdjęć ze szpitala i poinformował o przyjściu na świat swojego pierwszego potomka. Korzystając z okazji piłkarz zdradził płeć i imię swojej pociechy. Jak się okazuje, jego partnerka Monika Wojtas urodziła synka, któremu świeżo upieczeni rodzice nadali imię Benedykt.

"Największe błogosławieństwo i najpiękniejsza chwila w życiu" - napisał w sieci podopieczni Jana Urbana.

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Pod wpisem Kamińskiego od razu posypały się gratulacje. Z życzeniami pospieszyli m.in. Piotr Zieliński, Jan Bednarek, Bartosz Kapustka, Bartosz Salamon, Ewa Pajor, Ewelina Kamczyk orazMartyna Wiankowska.

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Jakub Kamiński już błyszczy z Benfice. Przed nim ważne spotkania, a już we wrześniu kolejne zgrupowanie kadry narodowej

Przed Jakubem Kamińskim kolejne ważne występy w barwach Benfiki. Już w najbliższy czwartek, 6 sierpnia, portugalska ekipa zmierzy się z Heart of Midlothian FC w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Europy. W niedzielę, 9 sierpnia, podopieczni Marco Silvy zmierzą się w Liga Portugal z Academico de Viseu.

Pod koniec września Kamiński najpewniej zaliczy także kolejne występy w reprezentacji Polski. Przed "Biało-Czerwonymi" mecze fazy grupowej Ligi Narodów. 25 września podopieczni Jana Urbana zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a 28 września zmierzą się ze Szwecją. W grupie H ich rywalem będzie także Rumunia, z którą Polacy zagrają 2 października.

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Jakub Kamiński Emilia Krawczyk/REPORTER Reporter

Jakub Kamiński Grzegorz Wajda East News

Jakub Kamiński Eurasia Sport Images Getty Images





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