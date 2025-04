Wielkie zmiany u Łukasza Kadziewicza. "Zadebiutuje jeszcze w kwietniu"

Łukasz Kadziewicz w czwartek pojawił się w studiu "Pytania na Śniadanie", gdzie był gościem Anny Lewandowskiej podczas czerwonego wywiadu. Były siatkarz "mimochodem" wspomniał, że nie jest to jego ostatnia wizyta w programie śniadaniowym Telewizji Polskiej. Jak donosi Plejada, 44-latek rzeczywiście pojawi się wkrótce ponownie w "PnŚ". Ma on bowiem dołączyć do grona prowadzących.