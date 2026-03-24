Joanna Jędrzejczyk to jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskich sportów walki. Była mistrzyni UFC w wadze słomkowej zapisała się złotymi zgłoskami w świecie MMA - jej pojedynki elektryzowały kibiców na całym świecie, a charakter, determinacja i profesjonalizm sprawiły, że stała się ikoną kobiecego sportu. Kilka lat temu wybitna fighterka niespodziewanie zdecydowała się jednak na zakończenie kariery, czym wywołała ogromne poruszenie zarówno wśród kibiców, jak i dziennikarzy.

Joanna Jędrzejczyk stawia na edukację. Ogłosiła powrót do szkoły

Na sportowej emeryturze Jędrzejczyk nie może jednak narzekać na brak emocji. Była zawodniczka Ultimate Fighting Championship aktywnie korzysta z życia, podróżując po różnych zakątkach świata i realizując swoje pasje. Ostatnie dni spędziła na malowniczych Hawajach, gdzie odpoczywała i ładowała baterie, dzieląc się przy tym relacjami z fanami w mediach społecznościowych.

Już po zakończeniu pobytu w tym egzotycznym miejscu Polka przekazała jednak ważną wiadomość. Za pośrednictwem Instagrama ogłosiła kolejny istotny krok w swoim życiu. Jak się okazuje, była mistrzyni wraca do szkoły i rozpoczęła intensywny kurs języka angielskiego, pokazując, że rozwój osobisty jest dla niej w tym momencie priorytetem.

"Ferie wiosenne na Hawajach dobiegły końca, więc czas wrócić do rzeczywistości. Właściwie to zabawne, bo wróciłam do szkoły. Zaczynam dziś intensywny kurs angielskiego. Rzeczywistość, którą kocham. Uwielbiam żyć najlepiej, jak potrafię, każdego dnia. I nie! Żadne tytuły, żaden sukces ani status w życiu nie zmieniły mojego nastawienia. Oczywiście, to wszystko pomaga żyć lepiej, ale 15 lat temu miałam listę marzeń i niewiele pieniędzy w kieszeni (inwestowałam każdą złotówkę w sport, edukację i rozwój osobisty). Nic się nie zmieniło. Chcę po prostu odkrywać każdy dzień mojego życia, będąc wdzięczną za każdy wschód i zachód słońca. Nie poddawajcie się, ludzi! Uwierzcie w siebie i osiągnijcie swój cel!" - przekazała.

Joanna Jędrzejczyk

Joanna Jędrzejczyk

Joanna Jędrzejczyk

