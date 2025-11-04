Cristiano Ronaldo od lat pozostaje jednym z największych piłkarzy w historii futbolu. Na jego koncie znajduje się pięć Złotych Piłek, setki bramek zdobytych dla Realu Madryt, Manchesteru United, Juventusu i reprezentacji Portugalii oraz niezliczone trofea klubowe i indywidualne wyróżnienia. Mimo że ma już 40 lat, wciąż zachwyca formą i skutecznością. Ostatnio popisał się kolejnym trafieniem z rzutu karnego w barwach Al-Nassr w meczu z Al Feiha (2:1). W sportowych i życiowych sukcesach od lat wspiera go jego narzeczona, Georgina Rodríguez.

Partnerka Portugalczyka nie tylko towarzyszy mu podczas ważnych wydarzeń, lecz także aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją ponad 71 milionów obserwatorów. Georgina regularnie pokazuje kulisy życia swojej rodziny - od egzotycznych wakacji, przez wystawne przyjęcia, aż po codzienne momenty z dziećmi. Jej profile na Instagramie to swoiste okno do świata jednej z najbardziej znanych par na świecie.

Georgina Rodriguez pokazała romantyczny kadr z Cristiano Ronaldo. Tak spędzają wspólnie wieczory w domowym zaciszu

Ostatnio modelka pochwaliła się zdjęciem, które wywołało prawdziwą furorę w sieci. Na fotografii widać, jak razem z Cristiano relaksują się po intensywnym tygodniu. Para postawiła na błogi odpoczynek w domowym SPA. Jednak to, co najbardziej zwróciło uwagę fanów, to wygląd samego Ronaldo - piłkarz zapozował z maseczką kosmetyczną na twarzy, leżąc obok ukochanej w łóżku.

Choć dla wielu mogło to być zabawne, wierni fani wiedzą, że dbałość o wygląd to dla Ronaldo nic nowego. Piłkarz od lat przywiązuje ogromną wagę do zdrowia, kondycji i pielęgnacji - regularnie korzysta z zabiegów regeneracyjnych i kosmetycznych, by utrzymać młody wygląd i znakomitą formę. Atrakcyjny wygląd z pewnością zapewnia mu pewność siebie, co z kolei przekłada się na jego niebywałą skuteczność na boisku.

