Na przełomie maja oraz czerwca tego roku byliśmy świadkami wydarzenia, które całkowicie wstrząsnęło sportowym światem. Maja Chwalińska dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa jako pierwsza kwalifikantka w historii.

Po drodze polska rewelacja eliminowała takie zawodniczki jak: Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diana Parry, Anna Kalinska oraz Diana Sznajder. Rozpędzona 24-latka z kraju nad Wisłą uległa dopiero triumfatorce całego paryskiego turnieju - Mirrze Andriejewej. Nie zmienia to jednak faktu, że wyczyn Chwalińskiej na zawsze zapisał się w annałach tenisa.

Następnie Maja Chwalińska otrzymała natomiast "dziką kartę" uprawniającą do występu w tegorocznej edycji Wimbledonu. Niestety, tego turnieju Polka z pewnością nie będzie wspominać z rozrzewnieniem. Doznała bowiem urazu w absolutnie kluczowym momencie starcia z Mananchayą Sawangkaew. Niestety, mimo heroicznej walki do końca meczu nie udało jej się przezwyciężyć bólu.

Maja Chwalińska z prestiżowym wyróżnieniem. Polka w gronie "rewelacji lata"

Paryskie poczynania Mai Chwalińskiej były szeroko komentowane niemalże na całym świecie. Mimo upływu czasu, największe światowe redakcje wciąż nie zapominają o sensacyjnej ścieżce tenisistki z kraju nad Wisłą.

Dziennikarze prestiżowego portalu "The Guardian" przygotowali listę "rewelacji lata 2026". Po uwagę brano pojedynczych sportowców lub całe drużyny, które osiągnęły ponadprzeciętne wyniki w prestiżowych turniejach. Nie zabrakło tam oczywiście miejsca dla 24-letniej tenisistki z kraju nad Wisłą.

Dzięki m.in. Mai Chwalińskiej zostaliśmy pobłogosławieni nadmiarem nieoczekiwanych historii. [...]. Atrakcyjność underdoga polega na tym, że miesiąc temu nie byłbyś w stanie wymienić jego nazwiska. Mają przyjść zupełnie znikąd i tak się działo. [...]. Te historie zachwycają właśnie dlatego, że są tak nieoczekiwane

Wśród wyróżnionych "underdogów" znalazł się również Arthur Fery. Brytyjski tenisista, podobnie jak Chwalińska, oczarował brytyjską publiczność, docierając aż do półfinału Wimbledonu. Dopiero tam poległ on w starciu z Alexandrem Zverevem (6:7, 2:6, 4:6). Mimo to, jego obecność w tak odległym etapie wielkoszlemowego turnieju należy uznać za ogromny sukces.

Na wyróżnienie zasłużyła także jedna z drużyn biorących udział w tegorocznej edycji piłkarskich mistrzostw świata. Mowa o reprezentacji Wysp Zielonego Przylądka. Przed rozpoczęciem imprezy każdy skazywał tę nację na pożarcie. W fazie grupowej piłkarze wyspiarskiego kraju zaliczyli natomiast remisy z Hiszpanią (0:0), Urugwajem (2:2) oraz Arabią Saudyjską (0:0). To dało im awans do fazy pucharowej, gdzie musieli uznać wyższość Argentyńczyków. Obecni mistrzowie świata potrzebowali jednak dogrywki, aby pokonać "kopciuszka" tegorocznych MŚ. Twarzą sukcesu wyspiarzy stał się ich absolutnie niezawodny golkiper - Vozinha.

Maja Chwalińska w trakcie meczu w Paryżu ALAIN JOCARD East News

Arthur Fery ADRIAN DENNIS AFP

Vozinha, bramkarz reprezentacji Wysp Zielonego Przylądka ROBERTO SCHMIDT AFP





Paulina Czarnota-Bojarska o nadchodzących wydarzeniach sportowych. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.PL