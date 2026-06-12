Wielkie świętowanie w domu Bońka. Sport zszedł na drugi plan. "Zaczęło się"

Zbigniew Boniek, podobnie jak wielu fanów futbolu z całego świata, z zapartym tchem odliczał do oficjalnego rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata, w piątek 12 czerwca sport zszedł jednak na drugi plan. Tego dnia bowiem były piłkarz, selekcjoner reprezentacji Polski i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej miał znacznie ważniejszy powód do świętowania - on i jego żona Wiesława dokładnie 50 lat temu sformalizowali swój związek.

O 50. rocznicy ślubu Boniek poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych i - jak ma w zwyczaju - pieszczotliwie zwrócił się do żony. "Zaczęło się 12.06.1976 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy... 50 lat minęło jak jeden dzień... Viva Gruba" - napisał.

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Kariera piłkarska Zbigniewa Bońka była obfita w sukcesy

Życie zawodowe Zbigniewa Bońka jest pełne sukcesów, o których piłkarskie środowisko z pewnością długo nie zapomni. W trakcie kariery zawodniczek Polak współpracował z Zawiszą Bydgoszcz, Widzewem Łódź, Juventusem i Romą, a w latach 1976-1988 był członkiem reprezentacji Polski, z którą zajął trzecie miejsce na mistrzostwach świata w piłce nożnej w 1982 roku. Nic więc dziwnego, że znalazł się on na liście stu najlepszych piłkarzy w historii światowej piłki nożnej według FIFA.

Po przejściu na sportową emeryturę Boniek pozostał w piłkarskim środowisku i zajął się trenowaniem zawodników. W międzyczasie rozpoczął karierę działacza i od 2000 do sierpnia 2002 roku pełnił funkcję wiceprezesa PZPN ds. marketingu, po czym objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej, jednak po kilku miesiącach sam zrezygnował z tej roli. W październiku 2012 roku został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. W kwietniu 2017 roku dołączył do Komitetu Wykonawczego UEFA, a cztery lata później doczekał się reelekcji i został wybrany jednym z czterech wiceprezydentów UEFA. W kwietniu ubiegłego roku zakończył swoją kadencję.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Andrzej Iwańczuk East News





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