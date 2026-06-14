Wielkie świętowanie u polskiego piłkarza. Sam milczał na ten temat

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Podczas gdy najlepsi piłkarze rozpoczęli walkę o mistrzostwo świata, reprezentanci Polski korzystają z czasu wolnego od meczów. Krótki urlop postanowił wykorzystać w pełni Kamil Grabara. Polski golkiper zdecydował się bowiem zmienić swój stan cywilny. Co ciekawe, o formalizacji związku piłkarza z modelką Dominiką Robak pewnie nikt by się nie dowiedział, gdyby nie wpis mężczyzny, który udzielił im ślubu.

Kamil Grabara (pierwszy od lewej) wziął ślub
Kamil Grabara (pierwszy od lewej) wziął ślubAndrzej IwańczukReporter

Kamil Grabara ma za sobą sezon, o którym z pewnością chciałby zapomnieć. Reprezentant Polski robił co w jego mocy w bramce VfL Wolfsburg, jednak jego drużyna ostatecznie i tak zaliczyła bolesny spadek z Bundesligi. Nie najlepiej potoczyły się także losy naszej kadry, w której Grabara występuje od jakiegoś czasu. "Biało-Czerwoni" nie awansowali na mundial - w finale baraży przegrali bowiem ze Szwecją 2:3.

Na brak emocji golkiper nie może narzekać także w życiu prywatnym. W tym jednak piłkarz ma znacznie więcej szczęścia. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie rozpoczęły się mistrzostwa świata, Kamil Grabara czas wolny od rywalizacji na murawie wykorzystał, aby... sformalizować swój związek z Dominiką Robak. 

O ślubie modelki i piłkarza pewnie nikt by się nie dowiedział - zakochani bowiem nie poinformowali o tym w mediach społecznościowych - gdyby nie wpis zamieszczony w sieci przez burmistrza Słupcy, Jacka Szczapa. Mężczyzna udzielił bowiem ślubu parze, o czym z dumą poinformował na Facebooku.

"Wczoraj miałem zaszczyt i przyjemność udzielić ślubu Dominice Robak, naszej słupczance, muzykalnej modelce oraz Kamilowi Grabarze - piłkarzowi występującemu na pozycji bramkarza, reprezentantowi Polski" - przekazał.

Pechowy pobyt w USA dla reprezentacji Anglii. Problemy jeszcze przed pierwszym meczem

To była miłość od pierwszego wejrzenia. Kamil Grabara szybko zdecydował się na zaręczyny

Dominika Robak w życiu Kamila Grabary pojawiła się na krótko po tym, jak ten zakończył swój związek z Polą Lis, córką Tomasza Lisa i Kingi Rusin. Ich relacja szybko stała się poważna, a w 2020 roku, zaledwie po kilku miesiącach wspólnego życia, reprezentant Polski postanowił oświadczyć się o dwa lata starszej modelce. Udanymi zaręczynami zakochani pochwalili się wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zakochani w ostatnich latach raczej stronili od publikowania w sieci wspólnych zdjęć. Takimi kadrami pochwalili się zaledwie kilka razy, wliczając w to post informujący o zaręczynach.

Pechowy pobyt w USA dla reprezentacji Anglii. Problemy jeszcze przed pierwszym meczem

Piłkarz w niebieskiej koszulce Wolfsburga z logotypami sponsora i klubu, mający na twarzy czarną ochronną maskę, stoi na tle nieostrego stadionu podczas meczu.
Kamil GrabaraPhoto by SWEN PFORTNER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Bramkarz w białej koszulce Polski z logotypami sponsorów trzyma w ręku piłkę nożną, na twarzy ma niebieską maskę ochronną, w tle bramka i piłkarskie boisko
Kamil GrabaraANDREJ ISAKOVICAFP
Kamil Grabara
Kamil GrabaraAFP


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