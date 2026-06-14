Wielkie świętowanie u polskiego piłkarza. Sam milczał na ten temat
Podczas gdy najlepsi piłkarze rozpoczęli walkę o mistrzostwo świata, reprezentanci Polski korzystają z czasu wolnego od meczów. Krótki urlop postanowił wykorzystać w pełni Kamil Grabara. Polski golkiper zdecydował się bowiem zmienić swój stan cywilny. Co ciekawe, o formalizacji związku piłkarza z modelką Dominiką Robak pewnie nikt by się nie dowiedział, gdyby nie wpis mężczyzny, który udzielił im ślubu.
Kamil Grabara ma za sobą sezon, o którym z pewnością chciałby zapomnieć. Reprezentant Polski robił co w jego mocy w bramce VfL Wolfsburg, jednak jego drużyna ostatecznie i tak zaliczyła bolesny spadek z Bundesligi. Nie najlepiej potoczyły się także losy naszej kadry, w której Grabara występuje od jakiegoś czasu. "Biało-Czerwoni" nie awansowali na mundial - w finale baraży przegrali bowiem ze Szwecją 2:3.
Na brak emocji golkiper nie może narzekać także w życiu prywatnym. W tym jednak piłkarz ma znacznie więcej szczęścia. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie rozpoczęły się mistrzostwa świata, Kamil Grabara czas wolny od rywalizacji na murawie wykorzystał, aby... sformalizować swój związek z Dominiką Robak.
O ślubie modelki i piłkarza pewnie nikt by się nie dowiedział - zakochani bowiem nie poinformowali o tym w mediach społecznościowych - gdyby nie wpis zamieszczony w sieci przez burmistrza Słupcy, Jacka Szczapa. Mężczyzna udzielił bowiem ślubu parze, o czym z dumą poinformował na Facebooku.
"Wczoraj miałem zaszczyt i przyjemność udzielić ślubu Dominice Robak, naszej słupczance, muzykalnej modelce oraz Kamilowi Grabarze - piłkarzowi występującemu na pozycji bramkarza, reprezentantowi Polski" - przekazał.
To była miłość od pierwszego wejrzenia. Kamil Grabara szybko zdecydował się na zaręczyny
Dominika Robak w życiu Kamila Grabary pojawiła się na krótko po tym, jak ten zakończył swój związek z Polą Lis, córką Tomasza Lisa i Kingi Rusin. Ich relacja szybko stała się poważna, a w 2020 roku, zaledwie po kilku miesiącach wspólnego życia, reprezentant Polski postanowił oświadczyć się o dwa lata starszej modelce. Udanymi zaręczynami zakochani pochwalili się wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Zakochani w ostatnich latach raczej stronili od publikowania w sieci wspólnych zdjęć. Takimi kadrami pochwalili się zaledwie kilka razy, wliczając w to post informujący o zaręczynach.