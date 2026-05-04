Wielkie święto w domu Lewandowskich. Od razu postanowili pokazać

Robert Lewandowski i jego żona, Anna, mają się z czego cieszyć - doczekali się dwóch zdrowych córek, z których każda znalazła swoje pasje. Choć obie są inne, to widać, że bardzo się kochają i lubią spędzać czas wspólnie z rodzicami.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska świętowali urodziny córek

Córki Lewandowskich są różne jak dzień i noc, o czym piłkarz i jego żona mówili już dawno. Klara uwielbia zajęcia sportowe, Laura szuka przyjemności w innych aspektach swoich dziecięcych lat. Obie jednak się dogadują i żyją w dobrych stosunkach, realizując się tak, jak tylko im się to podoba.

"Jedna córeczka kocha mieć zajęcia dodatkowe i jeżeli ich nie ma, to cały czas marudzi, że nie ma dzisiaj nic do zrobienia. Druga natomiast nie lubi zajęć dodatkowych i ich nie ma. Same wybierają i chodzą na takie zajęcia, na które chcą chodzić" - wyjaśniła Lewandowska w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Ostatnio po raz kolejny rodzina napastnika FC Barcelony świętowała urodziny Klary i Laury jednego dnia. W domu Lewandowskich pojawiły się dwa osobne torty. Później małżeństwo nagrało jeszcze tradycyjny filmik.

Lewandowscy podzielili się radością

Na profilu Lewandowskiej pojawiły się zdjęcia tortów - piłkarski tort dla Klary (która sama marzy teraz o zostaniu piłkarką) oraz drugi z napisem nawiązującym do hitowej animacji zeszłego roku "K-Pop Demon Hunters", która stała się niezwykle popularna wśród dziewczynek i nastolatek na całym świecie.

Później Lewandowska zamieściła takie słowa: "Dwie urodzinowe imprezy dwa małe serca, jedna wielka miłość. Moje piękne dziewczyny... Klara - 9 lat dzisiaj. Moja przemyślna, silna, piękna dziewczynka. I moja mała, która wkrótce skończy 6 lat - pełna światła, radości i niekończącej się wyobraźni. Obserwowanie, jak rośniecie, jest największym darem mojego życia. Jesteście tak inne, a jednak tak perfekcyjnie połączone. Życzę wam obu życia pełnego odwagi, dobroci, śmiechu i marzeń. Bądźcie ciekawe, bądźcie wierne sobie i zawsze pamiętajcie, jak bardzo jesteście kochane. Wszystkiego najlepszego, moje dziewczyny, mama" - przekazała.

Swoje trzy grosze dołożył także Robert Lewandowski: "Ależ to był weekend! Moje dziewczyny kończą w tym tygodniu 9 i 6 lat! Dziś jest wyjątkowy dzień dla Klary! Wszystkiego najlepszego z okazji 9. urodzin, Klara! Napełniacie każdy dzień swoim śmiechem, ciekawością i tym niesamowitym błyskiem, który sprawia, że jesteście sobą. Jestem tak dumny z osób, którymi się stajecie. Pamiętajcie obie, bez względu na wszystko, tata jest z wami".

Torty przygotowane dla córek Lewandowskich Instagram/annalewandowska ESP/Instagram

Anna Lewandowska z córką, Klarą Instagram/annalewandowska ESP/Instagram

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski z córkami, Klarą i Laurą Instagram/annalewandowska ESP/Instagram

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska po meczu Polska - Senegal w 2018 roku FRANCK FIFE AFP

Anna i Robert Lewandowscy Christian Charisius AFP

Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych informacjach w polskim futbolu. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.TV