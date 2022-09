Roger Federer po 24 latach profesjonalnej kariery postanowił odłożyć rakietę . Szwajcar przez ten czas osiągnął to, o czym inni mogą jedynie pomarzyć - zdobył medale igrzysk olimpijskich zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej, wygrał 103 turnieje ATP, przez 310 tygodni nosił miano lidera światowego rankingu.

Poza kortem Federer także był inspiracją . Przez lata wykorzystywał swoje sukcesy i rozpoznawalność, by pomagać innym. Działalności charytatywnej poświęcił wiele czasu.

Na to Roger Federer przeznaczał swój majątek!

Niespełna rok później chęć pomagania innym Rogera Federera została doceniona przez UNICEF. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci mianował go ambasadorem dobrej woli. To wyjątkowe wyróżnienie jeszcze bardziej zachęciło Szwajcara do działań charytatywnych.