Wielkie poruszenie po odcinku "Milionerów". Padło pytanie o Czesława Michniewicza

"Milionerzy" to popularny teleturniej, w którym uczestnicy walczą o poważne pieniądze. Główną nagrodą - jak wskazuje nazwa programu - jest okrągły milion złotych . By ją zgarnąć osoba, która przebrnie przez eliminacje, musi bezbłędnie odpowiedzieć na 12 pytań. Do dyspozycji ma trzy koła ratunkowe, a stawka wzrasta wraz z każdym pytaniem.

Były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz bohaterem pytania w teleturnieju "Milionerzy"

W ostatnim odcinku show, które prowadzi Hubert Urbański, wystąpił między innymi pan Mateusz z Krakowa. Pytanie, które usłyszał przy kwocie 20 tysięcy złotych dotyczyło byłego selekcjonera reprezentacji Polski - Czesława Michniewicza. Brzmiało ono następująco: "Niektórzy dziennikarze zarzucali trenerowi Czesławowi Michniewiczowi, że w czasie pracy w Lechu Poznań za często dzwonił: a) do Okulisty, b) do Podologa, c) do Jasnowidza, d) do Fryzjera".