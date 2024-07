Wielkie poruszenie, Maja Włoszczowska w centrum uwagi. Polały się łzy

Doświadczona Ferrand-Prevot, która po sezonie 2024 pożegna się ze światem MTB, by skupić się na szosowej rywalizacji w trakcie dekoracji nie była w stanie ukryć łez. Trudno się jednak dziwić - sięgnęła po olimpijskie złoto przed własną publicznością, w dodatku w porywającym stylu. Niedługo po starcie odjechała rywalkom i stopniowo powiększała przewagę. Na mecie wyniosła ona ponad trzy minuty. Powiedzieć, że to nokaut, to jak nie powiedzieć nic. Niestety, poważny upadek zaliczyła inna kandydatka do krążka, jej koleżanka z kadry, Loana Lecomte.

