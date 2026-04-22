Wielkie nazwiska, Lewandowski na czele. Dołączył polski mistrz, to już oficjalne

Rafał Majka to postać, którą zna doskonale każdy fan kolarstwa. Urodzony z Zegartowicach zawodnik przez lata z dumą reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej, odnosząc przy tym sukcesy, wobec których nie da się przejść obojętnie. W 2015 roku zajął trzecie miejsce w prestiżowym wyścigu Vuelta a Espana, a rok wcześniej triumfował na ojczystej ziemi, wygrywając 71. edycję Tour de Pologne. Jako pierwszy Polak dwukrotnie wygrał klasyfikację górską Tour de France (2014, 2016). Bez wątpienia jednak największym osiągnięciem Majki było wywalczenie brązowego medalu na XXXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w wyścigu ze startu wspólnego mężczyzn.

Biorąc pod uwagę osiągnięcia Majki nie można się dziwić, że ma on na swoim koncie dwa odznaczenia z rąk prezydentów Polski. W 2014 roku od Bronisława Komorowskiego otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi na znaczące osiągnięcia sportowe i zasługi dla polskiego kolarstwa, dwa lata później Andrzej Duda oznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi na osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie międzynarodowej.

Nic co piękne nie trwa jednak wiecznie - Rafał Majka w październiku 2025 roku zakończył zawodową karierę, startując po raz ostatni w klasyku Il Lombardia. Teraz o wybitnym polskim kolarzu znów zrobiło się głośno.

Powstanie film o Rafale Majce. Premiera wiosną 2027 roku

Jak wynika z najnowszych informacji, Papaya Films rozpoczęło realizację swojego nowego projektu poświęconego w pełni właśnie Rafałowi Majce. Wcześniej studio przygotowało filmy i seriale dokumentalne m.in. o Robercie Lewandowskim ("Lewandowski: Nieznany"), Jakubie Błaszczykowskim ("Kuba"), Wojciechu Szczęsnym ("Szczęsny"), a także Grzegorzu Krychowiaku ("Krychowiak. Krok od szczytu"). Teraz nadszedł czas na mistrza kolarstwa.

W dokumencie na temat Rafała Majki kibice będą mogli obejrzeć ważne momenty kariery kolarza - w pierwszej części focus będzie na karierze Polaka w UAE Team Emirates i współpracy z Tadejem Pogacarem, w drugiej przypomniane zostaną początki kariery Majki i jego droga na szczyt, a w trzeciej zobaczymy życie 36-latka "zza kulis". Zdjęcia rozpoczną się w maju i kręcone będą we Włoszech, Hiszpanii, Emiratach Arabskich, Brazylii i Polsce. Premierę filmu zaplanowano na wiosnę 2027 roku.

Rafał Majka MARCO BERTORELLO AFP

Rafał Majka Artur Widak/NurPhoto AFP

Rafał Majka z brązowym mefalem olimpijskim w Rio de Janeiro (2016) ERIC FEFERBERG AFP

Jenson Brooksby - Emilio Nava. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport