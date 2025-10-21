Wielki sukces syna Cristiano Ronaldo. Piłkarz pęka z dumy

Cristiano Ronaldo to nazwisko, które od dwóch dekad elektryzuje świat futbolu. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki, rekordzista pod względem liczby goli w reprezentacji i Lidze Mistrzów, od lat stanowi wzór profesjonalizmu, determinacji i pasji do futbolu. Choć jego kariera wciąż trwa, Portugalczyk już doczekał się następców - zarówno na boisku, jak i w rodzinie. Jego najmłodszy syn, Cristiano Ronaldo Junior, postanowił pójść w ślady ojca.

Młody Cristiano Junior, dziś piętnastoletni, od dziecka dorastał w piłkarskim świecie. Już jako kilkuletni chłopiec towarzyszył ojcu podczas treningów Realu Madryt, a z czasem sam zaczął trenować z coraz większym zaangażowaniem. Zadebiutował w barwach akademii Juventusu, gdy jego tata grał w Turynie, a następnie przeniósł się do młodzieżowych drużyn Manchesteru United, gdy Ronaldo wrócił na Old Trafford. Dziś obaj występują w Arabii Saudyjskiej - senior jako gwiazda Al-Nassr, a junior w drużynie młodzieżowej tego samego klubu.

Cristiano Junior, zwany w Portugalii z sympatią "Cristianinho", uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących zawodników swojego pokolenia. Choć trudno uniknąć porównań z ojcem, młody Portugalczyk nie ukrywa, że to właśnie tata jest dla niego największą inspiracją. Wyróżnia się szybkością, dryblingiem i instynktem strzeleckim, a wśród rówieśników budzi respekt nie tylko ze względu na nazwisko, lecz przede wszystkim dzięki umiejętnościom.

Cristiano Ronaldo Junior w powołaniem do reprezentacji Portugalii U-16

Teraz nadszedł moment, który może być przełomowy w jego młodej karierze. Cristiano Ronaldo Junior został powołany do reprezentacji Portugalii U-16. Nie będzie to jednak jego pierwszy występ w narodowych barwach. Wcześniej występował w kadrze U-15, gdzie zdążył już pokazać się z bardzo dobrej strony - strzelił dwa gole w meczu z Chorwacją. Powołanie do kadry U-16 to dowód, że portugalska federacja uważnie śledzi jego rozwój.

Pod okiem selekcjonera Filipe Ramosa młody Ronaldo będzie miał okazję zaprezentować się podczas towarzyskiego turnieju w Turcji, który odbędzie się w dniach 27 października - 5 listopada. Portugalia zmierzy się tam m.in. z Anglią i Walią, a "Cristianinho" spróbuje wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Niewykluczone, że - podobnie jak w poprzednich występach - zagra z numerem 7, który dla rodziny Ronaldo ma niemal symboliczne znaczenie.

Cristiano Ronaldo Junioru, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez FAYEZ NURELDINE AFP

Matka i najstarszy syn Cristiano Ronaldo - Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro i Cristiano Junior Europa Press Sports Getty Images

Cristiano Ronaldo JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP