Wielki sukces dawnej gwiazdy. Przed nim nikt tego nie dokonał

David Beckham karierę piłkarską zakończył się jakiś czas temu, jednak świat o nim nie zapomina. W ubiegłym roku były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii doczekał się wyjątkowego wyróżnienia - został bowiem odznaczony tytułem szlacheckim i pasowany na rycerza przez króla Karola III w zamku Windsor. Teraz piłkarska legenda doczekała się kolejnego wielkiego dnia.

Już kilka tygodni temu ogłoszono, że David Beckham doczeka się swojej gwiazdy w hollywoodzkiej Alei Sław. 12 czerwca odbyła się oficjalna ceremonia odsłonięcia gwiazdy piłkarza, a podczas tak ważnego dnia Anglikowi towarzyszyli jego bliscy oraz inne wielkie gwiazdy ze świata show-biznesu, w tym m.in. legendarny aktor Tom Cruise.

Beckham podczas ceremonii wygłosił przemowę, w której podkreślił, jak ważne jest dla niego wsparcie bliskich w takich chwilach jak te. "Dzieci, mam nadzieję, że kiedyś przyprowadzicie tu moje wnuki i opowiecie im o chłopcu, który miał wielkie marzenia. To, że jesteście ze mnie dumni, to moje największe osiągnięcie. Jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny. Kocham was" - przekazał.

David Beckham ze swoją gwiazdą w hollywoodzkiej Alei Sław Gilbert Flores Getty Images

Warto w tym miejscu podkreślić, że Beckham jest pierwszym piłkarzem, który doczekał się swojej gwiazdy w hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Tego zaszczytu doczekali się wcześniej reprezentanci innym dyscyplin, w tym m.in. legenda tenisa Billie Jean King oraz jeden z najwybitniejszych bokserów, Muhammad Ali.

David Beckham pozostał w piłkarskim środowisku. Tym się dziś zajmuje

Po zakończeniu sportowej kariery David Beckham pozostał w piłkarskim środowisku. Anglik jest obecnie prezydentem klubu Inter Miami CF, który od 2020 gra w lidze Major League Soccer. W jego zespole występuje m.in. legendarny Leo Messi, który przeszedł z Paris Saint-Germain do zespołu z Miami w 2023 roku.

Po zakończeniu celebracji w Alei Sław w Hollywood zameldował się na trybunach Los Angeles Stadium, aby obejrzeć na żywo mecz mistrzostw świata pomiędzy USA i Paragwajem. Spotkanie to gospodarze wygrali 4:1.

Reprezentanci Anglii, a więc rodacy Beckhama, zmagania na mundialu rozpoczną w środę, 17 czerwca, od meczu z Chorwacją. W grupie L zmierzą się jeszcze z Ghaną (23 czerwca) i z Panamą (27 czerwca).

David Beckham Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

David Beckham Dennis Goodwin/ProSports/Shutter / Rex Features/East News East News

David Beckham, Victoria Beckham Mike Ehrmann AFP





Liga Narodów siatkarzy. Belgia - Serbia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport