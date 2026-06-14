Wielki sukces dawnej gwiazdy. Przed nim nikt tego nie dokonał
Podczas gdy oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są na stadiony w USA, Meksyku i Kanadzie, gdzie trwają mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn, do niebywałych scen doszło w Los Angeles. Swojej gwiazdy w hollywoodzkiej Alei Sław doczekał się bowiem David Beckham. Były kapitan reprezentacji Anglii przeszedł do historii jako pierwszy przedstawiciel futbolu, który doczekał się takiego wyróżnienia.
David Beckham karierę piłkarską zakończył się jakiś czas temu, jednak świat o nim nie zapomina. W ubiegłym roku były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii doczekał się wyjątkowego wyróżnienia - został bowiem odznaczony tytułem szlacheckim i pasowany na rycerza przez króla Karola III w zamku Windsor. Teraz piłkarska legenda doczekała się kolejnego wielkiego dnia.
Już kilka tygodni temu ogłoszono, że David Beckham doczeka się swojej gwiazdy w hollywoodzkiej Alei Sław. 12 czerwca odbyła się oficjalna ceremonia odsłonięcia gwiazdy piłkarza, a podczas tak ważnego dnia Anglikowi towarzyszyli jego bliscy oraz inne wielkie gwiazdy ze świata show-biznesu, w tym m.in. legendarny aktor Tom Cruise.
Beckham podczas ceremonii wygłosił przemowę, w której podkreślił, jak ważne jest dla niego wsparcie bliskich w takich chwilach jak te. "Dzieci, mam nadzieję, że kiedyś przyprowadzicie tu moje wnuki i opowiecie im o chłopcu, który miał wielkie marzenia. To, że jesteście ze mnie dumni, to moje największe osiągnięcie. Jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny. Kocham was" - przekazał.
Warto w tym miejscu podkreślić, że Beckham jest pierwszym piłkarzem, który doczekał się swojej gwiazdy w hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Tego zaszczytu doczekali się wcześniej reprezentanci innym dyscyplin, w tym m.in. legenda tenisa Billie Jean King oraz jeden z najwybitniejszych bokserów, Muhammad Ali.
David Beckham pozostał w piłkarskim środowisku. Tym się dziś zajmuje
Po zakończeniu sportowej kariery David Beckham pozostał w piłkarskim środowisku. Anglik jest obecnie prezydentem klubu Inter Miami CF, który od 2020 gra w lidze Major League Soccer. W jego zespole występuje m.in. legendarny Leo Messi, który przeszedł z Paris Saint-Germain do zespołu z Miami w 2023 roku.
Po zakończeniu celebracji w Alei Sław w Hollywood zameldował się na trybunach Los Angeles Stadium, aby obejrzeć na żywo mecz mistrzostw świata pomiędzy USA i Paragwajem. Spotkanie to gospodarze wygrali 4:1.
Reprezentanci Anglii, a więc rodacy Beckhama, zmagania na mundialu rozpoczną w środę, 17 czerwca, od meczu z Chorwacją. W grupie L zmierzą się jeszcze z Ghaną (23 czerwca) i z Panamą (27 czerwca).