Piłkarz Barcelony postanowił pójść w tym temacie zupełnie inną drogą, niż jego ojciec - Maciej Szczęsny . Ten był dla swoich synów niezwykle surowy, a dziś relacje na linii Maciej - Wojciech praktycznie nie istnieją i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w najbliższej przyszłości.

Ja się boję wszystkiego, co związane z nimi. To jest jedyny mój strach. Na niczym mi nie zależy bardziej, niż na tym, żeby dobrze wychować swoje dzieci, żeby znalazły swoje miejsce w świecie i czuły się w tym świecie pewne. Starasz się głupot nie robić i przekazywać wartości, w których Ty się wychowałeś pomimo tego, że wychowałeś się w biedzie

Bramkarz Barcelony, który wychowywał się w surowych warunkach Polski lat 90., próbuje w jakiś sposób zastąpić synowi kolegów, jakich on miał w czasie swojego dzieciństwa, kiedy to do późnej nocy grali w piłkę na trzepakach. Po pewnym czasie zorientował się jednak, że to również generuje problemy.