Wielki powrót Małgorzaty Rozenek-Majdan. Już zapowiedziano

Przed kamerą stanie nie tylko Rozenek, ale również inne dawne gwiazdy show, w tym Kinga Rusin, która od jakiegoś czasu na stałe mieszka za granicą i nie zaprząta sobie na co dzień głowy polskimi mediami.

Małgorzata Rozenek wraca do "Dzień Dobry TVN"

Rozenek na lata związała swoje losy ze stacją TVN. Najbardziej znana stała się dzięki programowi "Perfekcyjna Pani Domu", a później uczestniczyła w takich projektach, jak choćby "Projekt Lady". W nowej, jesiennej ramówce stacji, znalazło się miejsce dla programu o operacjach plastycznych, który poprowadzi.

Okazało się, że gwiazda na pewien czas powróci też do "Dzień Dobry TVN". Wszystko z okazji 20-lecia programu śniadaniowego. Jej powrót oficjalnie ogłoszono w mediach społecznościowych TVN.

Małgorzata Rozenek marzyła o prowadzeniu "Dzień Dobry TVN"

Przez wiele lat Małgorzata Rozenek nie mogła spełnić swojego marzenia o poprowadzeniu "Dzień Dobry TVN". Gwiazda była od lat związana ze stacją, ale z różnych względów nie udawało jej się wywalczyć wymarzonej posady. Zmieniło się to w 2022 roku.

Wtedy Rozenek-Majdan prowadziła program do czerwca 2023 roku. Wówczas z show pożegnało się aż pięciu prowadzących, a w mediach społecznościowych celebrytka unikała tematu. Teraz wiadomo jednak, że będzie razem z nowymi i starymi kolegami świętować 20-lecie "Dzień Dobry TVN".

Małgorzata Rozenek promująca program "Perfekcyjna Pani Domu", 2012 rok Piotr Blawicki East News

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan AKPA AKPA