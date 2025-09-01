Wielki powrót Justyny Kowalczyk-Tekieli. Zrobiła to u boku syna

Justyna Kowalczyk-Tekieli przez lata odnosiła imponujące sukcesy na arenie międzynarodowej. 42-latka na swoim koncie ma pięć medali olimpijskich, osiem medali mistrzostw świata, a także cztery Kryształowe Kule dla najlepszej zawodniczki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nie ma wątpliwości, że CV biegaczki narciarskiej byłoby jeszcze bardziej imponujące, gdyby kilka lat temu nie zdecydowała się ona na przejście na sportową emeryturę.

Po zakończeniu kariery zawodniczej Justyna nie odcięła się zupełnie od aktywności fizycznej. Wręcz przeciwnie - bieganie, górskie wędrówki, narciarstwo i inne formy ruchu stały się dla niej sposobem na codzienność, a nie tylko zawodowym obowiązkiem. Mimo że nie ściga się już na trasach Pucharu Świata, wciąż potrafi zaskoczyć formą i zaangażowaniem. Szczególnie, gdy chodzi o rzeczy ważne - jak pomoc innym.

Polska - Argentyna. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Justyna Kowalczyk-Tekieli na Biegu po Oddech. Towarzyszył jej syn

W minioną niedzielę Kowalczyk-Tekieli wzięła udział w wyjątkowym wydarzeniu - dziesiątej edycji Biegu po Oddech, organizowanego w Zakopanem przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Impreza ta od lat łączy sport z misją społeczną - wsparciem osób chorych na mukowiscydozę oraz ich rodzin. Justyna, jako ambasadorka PTWM, nie tylko pojawiła się na starcie, ale zrobiła to w towarzystwie szczególnym - razem z czteroletnim synem Hugo.

Z numerem startowym "1" i wózkiem biegowym, w którym siedział jej mały pasażer (który otrzymał numer startowy "2"), Justyna przemierzyła 5-kilometrową trasę ulicami Zakopanego w imponującym czasie 22 minut i 30 sekund.

Co ciekawe, dla małego Hugo był to… pierwszy oficjalny bieg. Choć - jak z humorem zaznaczyła jego mama w mediach społecznościowych - nie do końca świadomy. "Czterolatek na 5 km! I jeszcze się wyspał" - napisała Justyna na swoim Instastory, dając do zrozumienia, że jej syn całą trasę po prostu… przespał.

Justyna Kowalczyk-Tekieli wzięła udział w biegu charytatywnym ze swoim synem Hugo Instagram/justyna.kowalczyk.tekieli materiał zewnętrzny

W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób - zarówno osoby chore na mukowiscydozę, ich bliscy, lekarze, fizjoterapeuci, jak i osoby niezwiązane z chorobą, które chciały wesprzeć inicjatywę. "Mamy odebranych 850 pakietów startowych. Łącznie do obu edycji - stacjonarnej i wirtualnej - zapisało się ponad 1600 osób" - poinformowała wiceprezes PTWM, Magdalena Czerwińska-Wyraz w rozmowie z Gazetą Krakowską.

Justyna Kowalczyk-Tekieli Artur Szczepanski/REPORTER East News

Justyna Kowalczyk-Tekieli LUKASZ SZELAG/REPORTER East News

Justyna Kowalczyk-Tekieli jest multimedalistką w biegach narciarskich Pierre-Philippe Marcou / POOL AFP