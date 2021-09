Wielki gest Rafała Gikiewicza. Chce oddać konsolę potrzebującym

Bramkarz FC Augsburg, Rafał Gikiewicz zdecydował, by oddać potrzebującym swoją konsolę do gier, wraz z ich pakietem. Wykorzystał do tego sieci społecznościowe.

