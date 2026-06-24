Natalia Murek od kilku już lat związana jest z Mateuszem Paszkowskim. Parę połączyła miłość do sportu - oboje bowiem występują na siatkarskich parkietach, dostarczając fanom sporej dawki emocji. Zakochani od czasu do czasu dzielą się prywatnymi kadrami za pośrednictwem mediów społecznościowych, a teraz zdecydowali się na kolejny poważny krok i postanowili sformalizować swój związek. Zdjęciami z tego ważnego dnia pochwalili się na swoich profilach w social mediach.

Sakramentalne "tak" Murek i Paszkowski powiedzieli sobie nad Jeziorem Białym w Okunince. Panna młoda miała na sobie olśniewającą suknię z odkrytymi plecami, pan młody natomiast postawił na ciemny garnitur, do którego dobrał białą koszulę, ciemną muchę oraz buty. Murek do ołtarza poprowadził jej ojciec, Dawid Murek.

"Nie ma słów, żeby opisać jacy jesteśmy szczęśliwi. Paszkowscy!" - przekazała na Instagramie siatkarka.

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Pod wpisem od razu posypały się gratulacje. Z życzeniami pospieszyły m.in. Monika Gałkowska, Lila Durao, Milana Bozić i Katarzyna Zaroślińska.

Natalia Murek już po ślubie. Do ołtarza poprowadził ją ojciec, Dawid Murek. To po nim siatkarka odziedziczyła miłość do sportu

Miłością do siatkówki Natalia Murek zaraziła się od swojego ojca, legendarnego Dawida Murka. 48-latek w latach 1996-2008 był reprezentantem Polski, grał w takich klubach jak m.in. Jastrzębski Węgiel, AZS Częstochowa i Skra Bełchatów, a po zakończeniu kariery został szkoleniowcem.

Natalia poszła w ślady ojca i dziś także bryluje na siatkarskich parkietach. Obecnie jest zawodniczką FC Porto, z którym sięgnęła po mistrzostwo Portugalii i Puchar Portugalii. Na swoim koncie ma także mistrzostwo Francji zdobyte w barwach klubu Levallois Paris Saint Cloud.

Natalia Murek Piotr Matusewicz East News

Natalia Murek w barwach FC Porto AA/ABACA Newspix.pl

Natalia Murek barwach reprezentacji Polski (rok 2018) Piotr Matusewicz East News





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