Wielki dzień w rodzinie Cristiano Ronaldo. Piłkarz z dumą ogłasza

Cristiano Ronaldo to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Portugalczyk uznawany jest za jednego z najlepszych piłkarzy wszech czasów, a jego osiągnięcia imponują zarówno młodym piłkarskim talentom, jak i równie doświadczonym rywalom. Na swoim koncie ma m.in. mistrzostwo Europy zdobyte we Francji w 2016 roku, dwa triumfy w Lidze Narodów UEFA, a także wiele imponujących sukcesów klubowych, w tym m.in. mistrzostwa Anglii zdobyte w Manchesterem United, mistrzostwa Hiszpanii wywalczone z Realem Madryt, mistrzostwa Włoch zdobyte z Juventusen i triumfy w Lidze Mistrzów wywalczone zarówno w barwach "Czerwonych Diabłów", jak i "Królewskich".

Kapitan reprezentacji Portugalii na każdym kroku podkreśla, że nie osiągnąłby tak wiele w futbolu, gdyby nie wsparcie najbliższych. Rodzina jest dla niego bowiem priorytetem, co udowadniał wiele razy w przeszłości. W ubiegłym roku piłkarz zaręczył się z wieloletnią partnerką Georginą Rodriguez, z którą wychowuje piątkę dzieci: Cristiano Ronaldo juniora (tożsamość jego matki nigdy nie została ujawniona), bliźniaki Evę Marię i Mateo urodzone przez surogatkę, ich pierwszą wspólną pociechę Alanę Martinę oraz Bellę Esmeraldę, która przyszła na świat w 2022 roku.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez świętują urodziny córki. Poruszający wpis pojawił się w sieci

Narodziny najmłodszej córki dla Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez były najpiękniejszym, a zarazem najtragiczniejszym dniem w ich życiu. Podczas porodu zmarł bowiem brat bliźniak ich córeczki, Angel. O rodzinnej tragedii zakochani poinformowali wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Mimo olbrzymiej tragedii Cristiano Ronaldo i jego ukochana postanowili ruszyć dalej, a całą swoją miłość przelewają na pozostałe dzieci. 18 kwietnia zawodnik Al-Nassr zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym podzielił się radosną nowiną. Najmłodsza córka jego i Georginy, Bella Esmeralda, świętuje bowiem czwarte urodziny.

"Wszystkiego najlepszego, moja księżniczko! 4 lata pełne radości. Tata bardzo Cię kocha!" - napisał na swoim profilu na Instagramie legendarny piłkarz.

Cristiano Ronaldo złożył najmłodszej córce życzenia urodzinowe

