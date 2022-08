Partnerka Piotra Żyła świętuje 25. urodziny! Posypały się życzenia

Już od samego rana Ziętek została obdarowana bukietem czerwonych róż i balonami . Kilka godzin później ukochana polskiego skoczka udostępniła na Instagramie kilka fotek i podzieliła się swoimi przemyśleniami . "To było dobre 25 lat. Jestem z siebie i z tego co osiągnęłam dumna. Mam nadzieję, że kolejne 25 lat będą równie ekscytujące i pełne dobrych chwil" - napisała.

Z życzeniami urodzinowymi od razu ruszyli kibice. Pod wpisem 25-latki pojawiły się dziesiątki komentarzy od internatów. To, co z pewnością mogło zwrócić uwagę fanów, to znakomita sylwetka i uśmiech, który nie schodził z twarzy Ziętek.