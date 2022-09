Niewiele osób wie, ale kiedy zaczął się COVID, postanowiłam wykorzystać nadmiar wolnego czasu i zamienić go w coś pozytywnego - przejść przez New York Bar... Bo UK nie wystarczyło. 3 dni temu uczestniczyłam w ceremonii przyjęcia i teraz oficjalnie jestem adwokatem amerykańskim! (...) Za każdym sukcesem kryje się nieznana ciężka praca, poświęcenie i wytrwałość. Ale sukces jest niczym, jeśli nie masz odpowiednich ludzi, z którymi możesz się nim dzielić - więc dziękuję wszystkim, którzy wspierali i zachęcali mnie w tej podróży - to jest Wasz sukces tak samo jak mój. Nigdy nie przestawaj inwestować w siebie - w końcu jesteś największym projektem, nad którym kiedykolwiek będziesz pracować!

~ - napisała.