Michael Schumacher nigdy nie ukrywał, że rodzina jest dla niego ważniejsza niż kariera. Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 dbał o prywatność swoich bliskich i to właśnie im poświęcał cały swój wolny czas. W grudniu 2013 roku kierowca wyścigowy zabrał swoją żonę i dzieci na rodzinny wypad na narty do francuskich Alp. Nikt jednak nie mógł się spodziewać, jak tragiczne zakończy się ten wyjazd. Podczas jednego ze zjazdów Niemiec przy niskiej prędkości stracił równowagę, upadł i uderzył głową w kamień. Mimo założonego kasku doznał on rozległych obrażeń głowy i w stanie krytycznym trafił do szpitala. W placówce został on wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej i poddany został kilku poważnym zabiegom neurochirurgicznym, które uratowały mu życie.

Corinna Schumacher od ponad dekady dba o prywatność męża i dzieci

Na krótko po tragicznym wypadku żona Michaela Schumachera, Corinna, obiecała sobie, że zrobi co w jej mocy, aby media nie dowiedziały się o dokładnym stanie zdrowia jej ukochanego. Jak powtarzała nie raz, robi teraz to, czego pragnąłby jej małżonek. "Staramy się prowadzić rodzinę tak, jak Michael to lubił. I żyjemy dalej. Jak zawsze mawiał, prywatne to prywatne. To dla mnie bardzo ważne, aby mógł nadal cieszyć się życiem prywatnym tak bardzo, jak to tylko możliwe. Michael zawsze nas chronił, a teraz my chronimy Michael" - podkreślała w filmie dokumentalnym o Schumacherze.