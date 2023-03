Szalone tygodnie dla Łukasza Piszczka. Kurs trenerski, powrót do gry i... wywiad z Kloppem

W lutym natomiast Łukasz Piszczek - przymierzany do roli asystenta w sztabie selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa - ukończył z powodzeniem kurs trenerski, odbierając licencję UEFA A. Uprawnia go ona do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz do prowadzenia zespołów od II ligi w dół w roli pierwszego szkoleniowca .