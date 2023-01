Wielki cios dla Daniego Alvesa! Oto, jaką decyzję podjęła jego żona

Media: Dani Alves poinformowany przez żonę, że ta żąda rozwodu

Jeszcze niedawno żona byłego piłkarza Barcelony broniła go w mediach. Zobacz: Żona podejrzanego o napaść seksualną Daniego Alvesa broni go! Kontrowersyjnie! Jednak po tym, jak zaczęły wypływać przejmujące szczegóły zeznań ofiary, a Alves trafił do aresztu bez możliwości wyjścia za kaucją, najwyraźniej modelka zmieniła nastawienie do tej bulwersującej sprawy.