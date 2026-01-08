Wielki biznes naszego sędziego za granicą. "Zakup za pół miliona na porządku dziennym"
Były sędzia piłkarski Marcin Borski odniósł sukces jako agent nieruchomości, skupiając się na rynku hiszpańskim. Znaczny wzrost zainteresowania Polaków zakupami na Półwyspie Iberyjskim napędzają globalne okoliczności, takie jak pandemia, wybuch wojny czy inflacja. Nasi rodacy coraz częściej kupują luksusowe apartamenty i domy. 52-latek opowiadał Przeglądowi Sportowemu Onet, że operują naprawę sporymi kwotami.
Marcin Borski to były polski sędzia piłkarski. Mecze Ekstraklasy prowadził od 1999 roku, status arbitra międzynarodowego FIFA uzyskał siedem lat później. W 2016 roku zakończył karierę i mógł się całkowicie skupić na innym rozdziale swojego życia - obecnie jest agentem nieruchomości.
Jest CEO w agencji CASA EN SOL, zajmującej się sprzedażą domów i apartamentów w Hiszpanii, między innymi na Costa Blanca, Costa del Sol czy Costa Brava. Trzeba jednak dodać, że główne biuro mieści się w naszym kraju, dokładnie na Poselskiej 3 w Warszawie, bo grupa docelowych klientów to Polacy.
Nasi rodacy w ostatnich latach upodobali sobie Hiszpanię, w której jest taniej niż we Włoszech czy Francji. Borski opowiadał o tym we wrześniu 2024 r. dla Przeglądu Sportowego Onet.
- Pojawiła się u Polaków wzmożona chęć posiadania drugiego domu w innym zakątku Europy [...] Boom przybrał na sile od wybuchu pandemii i zjawisk inflacyjnych, które później miały miejsce. Inwestorzy szukali dobrego miejsca do ulokowania nadwyżek finansowych, żeby ich pieniądze nie traciły na wartości. [...] Mamy też klientów, którzy posiadają już bardzo dużo nieruchomości w Polsce i chcą po prostu zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Szukają dobrego miejsca w Europie i Hiszpania takim na pewno jest - mówił 52-latek.
Marcin Borski i nieruchomości w Hiszpanii. Transakcje nawet za miliony euro
Podkreślał, że skok liczby transakcji został odnotowany także po wybuchu wojny na Ukrainie, a klienci dużo częściej myślą po prostu o mieszkaniu w nabytej nieruchomości niż wynajmie krótkoterminowym.
Ile nasi rodacy wydają na nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim?
Gdy zaczynaliśmy działalność w 2008 r. taką sumą graniczną było 100 tys. euro. Klienci wychodzili z założenia, że za 98 tys. euro jeszcze kupią, ale za 103 już nie. Natomiast w tej chwili zakupy za 300, 400 czy 500 tys. euro są na porządku dziennym. Nie jest to nic nadzwyczajnego
Według jego wiedzy domek letniskowy z działką nad rzeką Ebro kosztował wtedy ok. 50 tys. euro, a nieruchomość o porządnym standardzie to był koszt ponad 100 tys.
- Obecnie najtańsze nieruchomości na ciepłym południu Hiszpanii są na Costa Almeria. Za nowe mieszkanie z jedną sypialnią trzeba zapłacić ok. 130 tys. euro. To jest dobrej jakości produkt, tylko że dosyć daleko od lotnisk i od porządnej infrastruktury. Natomiast taką naturalną barierą wejścia na Costa Blanca, czyli w okolicach Alicante, to będzie już ok. 200 tys. euro. A na Costa del Sol 250-300 tys. euro - przekazywał. Na stronie internetowej agencji widnieje 21 lokalizacji, z których można wybierać.
Borski przyznał, że realizuje także transakcje o wartościach kilkumilionowych dla "osób z pierwszych stron gazet", ale rzecz jasna nie mógł ujawnić nic więcej.