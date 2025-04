Anna Lewandowska po postać doskonale znana w polskim show-biznesie. 36-latka przez długie lata reprezentowała nasz kraj i odnosiła sukcesy w karate tradycyjnym, a następnie została trenerką fitness i skupiła się na propagowaniu zdrowego stylu życia. Z początku zajmowała się jedynie układaniem planów treningowych i żywieniowych dla swoim klientów, z czasem jednak powiększyła swoje imperium o kolejne biznesy, takie jak firma produkująca wegańskie kosmetyki phlov , aplikacja treningowa Diet & Training by Ann , centrum fitness EDAN Studios w Barcelonie, czy firma oferująca zdrową żywność foods by Ann.

Przepis na zdrowego mazurka wielkanocnego Anny Lewandowskiej to prawdziwy hit

Do przygotowania zdrowej wersji wielkanocnego ciasta potrzeba 100 g mąki owsianej bezglutenowej, 100 g mąki ryżowej, 30 g mąki kukurydzianej lub ziemniaczanej, 70 ml syropu klonowego/miodu, 80 ml masło klarowanego, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 1 szklankę daktyli, 2 łyżki kakao, 1 puszkę mleczka kokosowego, kilku sztuk migdałów, kilku sztuk jagód goji oraz garści chipsów kokosowych.

Formę w kształcie prostokąta należy wyłożyć papierem, piekarnik natomiast rozgrzać do 180 stopni. Wszystkie rodzaje mąk wymieszać z proszkiem do pieczenia. Do mikstury dodać syrop klonowy oraz masło klarowane. Następnie zagnieść ciasto i przełożyć je do formy. Piec około 15 minut. W tym czasie daktyle namoczyć we wrzątku, a następnie zblendować je z mleczkiem kokosowym, kakao i migdałami. Masę z daktyli wyłożyć na upieczone ciasto, udekorować chipsami kokosowymi oraz jagodami goji.