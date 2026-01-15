Katarzyna Skowrońska przez lata zachwycała kibiców i to nie tylko na parkiecie. Postrzegana była za najpiękniejszą polską siatkarkę, która imponowała do tego charakterem i wolą walki. Sukcesów pozazdrościć jej mogłaby niejedna zawodniczka.

Atakująca, która profesjonalną karierę zakończyła w 2019 roku ma na koncie m.in. dwa mistrzostwa Europy, a do tego wiele sukcesów klubowych, jak choćby dwa mistrzostwa Włoch, czy klubowe mistrzostwo świata. Lwią część kariery spędziła we Włoszech i to właśnie z tym krajem czuje się emocjonalnie wyjątkowo związana.

Katarzyna Skowrońska wyprowadziła się z Polski. Podjęła się wielkiego wyzwania

W sierpniu ubiegłego roku Skorwońska poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że spakowała walizki i wyprowadza się do Włoch. Ujawniła przy tym powód takiej decyzji.

"Maturę robiłam w Poznaniu, byłam już na swoim. Tam też był mój pierwszym klub w lidze, który niestety nie wywiązywał się ze swojej umowy. Było ciężko, wyłączyli mi prąd w mieszkaniu… lekcje odrabiałam na klatce schodowej, bo tam było światło" - zdradziła była siatkarka.

Tamten czas nauczył mnie wiele, a w szczególności troski o moją niezależność finansową, która jest fundamentem mojego życia, tego osobistego jak i biznesowego. Kawałek po kawałku przenoszę się do Italii, gdzie jest moje serce i okno na przyszłość. Italy, here I come!

Rozwiń

Jej post poniósł się w mediach szerokim echem. Błyskawicznie zareagowała na niego jej przyjaciółka - Joanna Wołosz, która również mieszka na stałe we Włoszech. Na tym jednak nie koniec zaskakujących doniesień ws. Skowrońskiej.

Zdecydowała się ona na wyjątkowo nietypową inwestycję. Kupiła 600-letni młyn, który postanowiła wyrememontować, a efektami starań chwali się regularnie na Instagramie.

Katarzyna Skowrońska to jedna z najlepszych polskich siatkarek w historii LUKASZ SZELAG/REPORTER East News

Katarzyna Skowrońska Wojciech Olkusnik East News

Katarzyna Skowrońska Piotr Kucza Newspix.pl