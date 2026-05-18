Wielka zmiana w życiu reprezentanta Polski. Posypały się gratulacje
Kilkukrotny reprezentant Polski Michał Helik nie może uznać tegorocznej kampanii Championship za najbardziej udaną. Wspólnie ze swoim klubem, Oxford United, spadł na niższy szczebel rozgrywkowy w Anglii. 30-letni piłkarz ma jednak powód do szczęścia. Wystarczyło jedno zdjęcie w sieci opublikowane przez jego partnerkę. Nadchodzi ogromna zmiana w ich życiu.
Michał Helik był podstawowym obrońcą Oxford United w sezonie 2025/26 w Championship. Starania Polaka nie pomogły jednak drużynie w utrzymaniu się w lidze, przez co następną kampanię jego klub rozpocznie już na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Anglii - EFL League One.
30-letni zawodnik ma na swoim koncie także siedem występów w kadrze narodowej. Wszystkie rozegrał w 2021 r. za kadencji Paulo Sousy, a następnie został tylko raz powołany przez Czesława Michniewicza. Od końca marcowych baraży do MŚ w 2022 r. Helik jest natomiast skutecznie pomijany przez kolejnych selekcjonerów.
Michał Helik przekazał radosne wieści z wakacji. Zdjęcie mówi wszystko
Długa nieobecność w kadrze i spadek do niższej ligi z pewnością nie są wymarzonym scenariuszem dla Helika. W ostatnim czasie w życiu piłkarza zaszła jednak pewna zmiana, która jest w stanie powodować uśmiech na jego twarzy. W niedzielę, 17 maja, wspólnie z partnerką podzielił się w sieci informacją, że spodziewają się narodzin pierwszego dziecka.
- Can't wait to be your mom & dad [Nie możemy się doczekać, aż zostaniemy twoją mamą i tatą] - napisała na Instagramie żona piłkarza, Aleksandra Helik, dołączając do wpisu zdjęcia z widocznym brzuszkiem ciążowym. Para przebywa obecnie we Włoszech i to właśnie z tamtejszej Sardynii przekazała radosną nowinę światu.
Małżeństwo Helików nie musiało długo czekać na gratulacje. Z tymi natychmiast ruszyli koledzy Helika z szatni z legendą - Samem Longiem - na czele, sam klub oraz wielu kibiców.
Na ten moment para korzysta z uroków słonecznych Włoch. Niewykluczone jednak, że w obliczu powiększającej się rodziny i spadku drużyny piłkarza z ligi, zdecydują się oni na planowanie przyszłości gdzieś indziej niż w południowej Anglii. Przypomnijmy, że Helik w przeszłości reprezentował barwy Cracovii, a także Ruchu Chorzów. Oba zespoły z pewnością przywitałyby doświadczonego defensora z otwartymi rękoma.