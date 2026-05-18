Wielka zmiana w życiu reprezentanta Polski. Posypały się gratulacje

Michał Helik był podstawowym obrońcą Oxford United w sezonie 2025/26 w Championship. Starania Polaka nie pomogły jednak drużynie w utrzymaniu się w lidze, przez co następną kampanię jego klub rozpocznie już na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Anglii - EFL League One.

30-letni zawodnik ma na swoim koncie także siedem występów w kadrze narodowej. Wszystkie rozegrał w 2021 r. za kadencji Paulo Sousy, a następnie został tylko raz powołany przez Czesława Michniewicza. Od końca marcowych baraży do MŚ w 2022 r. Helik jest natomiast skutecznie pomijany przez kolejnych selekcjonerów.

Michał Helik przekazał radosne wieści z wakacji. Zdjęcie mówi wszystko

Długa nieobecność w kadrze i spadek do niższej ligi z pewnością nie są wymarzonym scenariuszem dla Helika. W ostatnim czasie w życiu piłkarza zaszła jednak pewna zmiana, która jest w stanie powodować uśmiech na jego twarzy. W niedzielę, 17 maja, wspólnie z partnerką podzielił się w sieci informacją, że spodziewają się narodzin pierwszego dziecka.

- Can't wait to be your mom & dad [Nie możemy się doczekać, aż zostaniemy twoją mamą i tatą] - napisała na Instagramie żona piłkarza, Aleksandra Helik, dołączając do wpisu zdjęcia z widocznym brzuszkiem ciążowym. Para przebywa obecnie we Włoszech i to właśnie z tamtejszej Sardynii przekazała radosną nowinę światu.

Małżeństwo Helików nie musiało długo czekać na gratulacje. Z tymi natychmiast ruszyli koledzy Helika z szatni z legendą - Samem Longiem - na czele, sam klub oraz wielu kibiców.

Na ten moment para korzysta z uroków słonecznych Włoch. Niewykluczone jednak, że w obliczu powiększającej się rodziny i spadku drużyny piłkarza z ligi, zdecydują się oni na planowanie przyszłości gdzieś indziej niż w południowej Anglii. Przypomnijmy, że Helik w przeszłości reprezentował barwy Cracovii, a także Ruchu Chorzów. Oba zespoły z pewnością przywitałyby doświadczonego defensora z otwartymi rękoma.

Michał Helik AFP

Michał Helik i Paweł Dawidowicz w trakcie treningu reprezentacji Polski JANEK SKARZYNSKI / AFP AFP

