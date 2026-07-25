Wielka zmiana w życiu Mirosław. Mąż potwierdza. "Po raz pierwszy od dawna"

Deklaracja Lublinianki o przejściu na emeryturę zaskoczyła nie tylko polskich kibiców. Wszyscy spodziewali się, że 32-latka dotrwa chociaż do igrzysk w Los Angeles, by tam bronić olimpijskiego złota wywalczonego nad Sekwaną. Stało się jednak inaczej, dlatego też post zawodniczki w mediach społecznościowych wywołał spore poruszenie w świecie sportu. "Ten pomysł pierwszy raz pojawił się w moim sercu wiele lat temu i od tego czasu powoli rośnie" - poinformowała.

Każdy występ dla naszej rodaczki jest teraz wyjątkowy. Niedawno walczyła na rynku w Krakowie o triumf w rundzie Pucharu Świata. Pod koniec sierpnia sportsmenkę czekają natomiast mistrzostwa Europy, czyli najważniejsza tegoroczna impreza. I to właśnie podczas niej prawdopodobnie 32-latka zaliczy ostatni zawodowy bieg w swoim życiu. Przeżywać tę chwilę będzie zapewne także jej mąż, który pełni zarazem funkcję trenera mistrzyni olimpijskiej.

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Swoimi odczuciami Mateusz podzielił się rozmawiając z Polską Agencją Prasową. "To na pewno nowy rozdział, który bardzo nas cieszy. Będziemy mogli częściej być po prostu mężem i żoną, a nie trenerem i zawodniczką. Przez wiele lat praktycznie każdą decyzję podejmowaliśmy z myślą o kolejnych startach. Teraz po raz pierwszy od dawna sami będziemy mogli decydować o naszym kalendarzu" - powiedział.

Życie małżeństwa może nie zmieni się o sto osiemdziesiąt stopni, ale na pewno oboje będą musieli przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. "Za kilka tygodni będziemy mogli spojrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy. Nadal będziemy pracować bardzo intensywnie, bo oboje tacy jesteśmy, ale po raz pierwszy od wielu lat będziemy mogli pozwolić sobie na większą elastyczność. To będzie dla nas coś zupełnie nowego" - dodał, rozmyślając nad tym, co nadejdzie już w sierpniu.

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Najpiękniejszym ukoronowaniem kariery Aleksandry Mirosław byłoby zdobycie medalu. Leci ona zresztą do Francji jako jedna z głównych faworytek.

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