Wielka zmiana w życiu Malwiny Smarzek, już się tak nie nazywa. Długo to ukrywała

Jakub Rzeźnicki

Malwina Smarzek od wielu lat sumiennie strzeże swojego życia prywatnego, a do przestrzeni medialnej przedostaje się niewiele wiadomości w jej sprawie "spoza kortu". Sporym zaskoczeniem dla kibiców była informacja o rozwodzie reprezentantki Polski. W życiu siatkarki swego czasu nastąpiła wielka zmiana, która objęła także jej nazwisko.

Malwina Smarzek

Sporym echem w mediach odbiła się decyzja o odrzuceniu przez Malwinę Smarzek powołania do reprezentacji Polski od Stefano Lavariniego. Tym bardziej, że nie było to pokłosiem kontuzji siatkarki, zaś "kwestiami osobistymi". A 29-latka znana jest z tego, że mocno chroni swoją prywatność.

"Reprezentacja wraz ze sztabem kontynuują pracę na zgrupowaniu w Wałczu, a my mamy nadzieję, że z Malwiną spotkamy się niebawem na boisku" - brzmiała dalsza część komunikatu ze strony PZPS w sprawie atakującej.

Małżeństwo Smarzek nie trwało długo. Już się tak nie nazywa

Decyzja Smarzek wywołała lawinę spekulacji. Takowych nie brakowało także, gdy na jaw wyszło, że siatkarka wzięła rozwód. Dopiero po czasie informacje zostały potwierdzone, choć sama zainteresowana się do nich publicznie nie odniosła.

Utalentowana siatkarka na ślubnym kobiercu stanęła w 2019 roku. Wyszła wówczas za mąż za Przemysława Godka. Związek nie przetrwał próby czasu. Choć wydawało się, że para jest bardzo szczęśliwa, ostatecznie wzięła rozwód. Wiązało się to z kolejną wielką zmianą dla Smarzek.

W trakcie trwania małżeństwa atakująca korzystała z dwuczłonowego nazwiska - "Smarzek-Godek". Po czasie wróciła jednak do "Smarzek", co było tropem prowadzącym kibiców do informacji o rozwodzie.

W lipcu 2025 roku siatkarka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie w objęciach standupera - Kuby Dąbrowskiego. Od tamtej pory para regularnie wrzuca do sieci wspólne zdjęcia, a w kwietniu odbyła egzotyczną podróż do Indonezji, publikując z niej wiele pięknych kadrów.

Malwina Smarzek i Stefano Lavarini
Malwina Smarzek
Malwina Smarzek w reprezentacji Polski
