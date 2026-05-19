Wielka zmiana u narzeczonej Ronaldo. Później prawda wyszła na jaw, zaskoczenie

Historia Georginy Rodriguez i Cristiano Ronaldo nadawałaby się na scenariusz dobrego hollywoodzkiego filmu. On - światowej sławy sportowiec, które znają i podziwiają miliony. Ona - młoda kobieta zarabiająca na życie w butiku Gucciego w centrum Madrytu. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce właśnie w miejscu pracy Argentynki i - jak przyznał później sam Ronaldo - była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Portugalii szybko zdecydował, że Georgina to kobieta jego życia. Zakochani zdecydowali się założyć rodzinę i dziś wychowują razem piątkę dzieci: Cristiano Ronaldo juniora, którego tożsamość matki nie jest znana, bliźniaki Evę i Mateo urodzone przez surogatkę oraz dwie córki, które urodziła Georgina - Alanę Martinę i Bellę Esmeraldę. Narodziny najmłodszej córki były jednym z najpiękniejszych, a zarazem najtragiczniejszym dniem dla piłkarza i jego ukochanej. Podczas porodu zmarł bowiem brat bliźniak małej Belli, Angel. Rodzinna tragedia jeszcze bardziej zbliżyła jednak do siebie Ronaldo i jego ukochaną.

W ubiegłym roku CR7 postanowił wykonać kolejny ważny krok i po wielu latach wspólnego życia zdecydował się wręczyć swojej wybrance pierścionek zaręczynowy. I to nie byle jaki, bo warty kilka milionów dolarów. Wkrótce potem piłkarz wyjawił w rozmowie z Piersem Morganem, że zamierza stanąć na ślubnym kobiercu ze swoją ukochaną tuż po mistrzostwach świata w piłce nożnej, które rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca.

Georgina już tak nie wygląda. Niebywała metamorfoza, a wkrótce ślub z Cristiano Ronaldo

Na niespełna miesiąc przed rozpoczęciem mundialu Georgina Rodriguez pochwaliła się w mediach społecznościowych zaskakującą informacją. Jak się bowiem okazało, zdecydowała się na drastyczną zmianę wyglądu - zmieniła bowiem kolor włosów z kruczoczarnych na jasny blond. W swojej nowej fryzurze zaprezentowała się na evencie Gucciego w Cannes.

Pod wpisem WAG reprezentacji Portugalii od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wielu internautów stwierdziło, że w tej wersji Georgina Rodriguez przypomina inną równie znaną celebrytkę - Kim Kardashian. Kilkanaście godzin później okazało się, że w przypadku Georginy była to jedynie "chwilowa" zmiana. Na evencie Gucciego Argentynka pojawiła się bowiem w blond peruce, a kolejnego dnia błyszczała na czerwonym dywanie podczas Festiwalu Filmowego w Cannes już w swoim naturalnym kolorze włosów.

Georgina Rodriguez na Festiwalu Filmowym w Cannes

Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez podbija Cannes w zjawiskowych kreacjach

Georgina Rodriguez

