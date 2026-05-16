Wielka zmiana u Beckhama. W Anglii aż huczy. Czegoś takiego jeszcze nie było

Zapewne każdy z piłkarzy marzy o tak płynnym przejściu na emeryturę, co pomocnik znany z występów w Realu Madryt czy Manchesterze United. David Beckham nie tylko cieszy się zasłużonym odpoczynkiem po wyczerpującej karierze, ale też z roku na rok dysponuje coraz większym majątkiem. Majątkiem, który cały czas stara się pomnażać, inwestując w różnego rodzaju biznesy. 51-latek zaufał choćby Interowi Miami. Barwy ekipy z Florydy reprezentuje obecnie Leo Messi.

I Brytyjczyk na pewno teraz tego nie żałuje. Dynamiczny rozwój klubu przyczynił się do sporego zysku emerytowanego piłkarza. O szczegółach poinformował Sunday Times. Wszystko wyszło na jaw za sprawą nowego notowania najbogatszych Brytyjczyków. Autorzy listy oficjalnie dołączyli małżeństwo Beckhamów do grona miliarderów. To historyczny moment dla całego kraju. Powód? "Były kapitan reprezentacji Anglii, Sir David Beckham, został pierwszym brytyjskim sportowcem-miliarderem" - ogłosiło z dumą BBC.

David Beckham w gronie miliarderów. To może być dopiero początek

"Według autorów listy łączny majątek Beckhama i jego żony Victorii osiągnął kwotę 1,185 mld funtów. To plasuje ich na drugim miejscu wśród sportowców, za rodziną byłego szefa Formuły 1 Berniego Ecclestone'a, której majątek szacuje się na 2 miliardy funtów. Rory McIlroy z Irlandii Północnej jest siódmy z dorobkiem 325 mln funtów. 37-letni golfista dwukrotnie z rzędu zdobył tytuł Masters" - czytamy w dalszej części artykułu.

Imponujący w wykonaniu 51-latka okazały się zwłaszcza ostatni rok. Podczas dwunastu miesięcy Anglik miał zyskać aż pół miliona funtów. Właśnie ze względu na dobrze prosperujący klub z Miami. Sporą cegiełkę do wspólnego majątku dokłada rzecz jasna także Victoria. Modowa marka kobiety zaczyna przynosić coraz większe dochody. "Założona w 2008 roku odnotowywała przez wiele lat straty, ale w 2025 odnotowała obroty rzędu ponad 100 mln funtów" - odnotowała Polska Agencja Prasowa.

Zapewne jedno z najpopularniejszych małżeństw w Anglii nie zadowoli się samym dołączeniem do listy miliarderów. Kolejnym celem będzie awans w górę prestiżowego zestawienia.

David Beckham, Victoria Beckham

David Beckham i Jorge Mas

David Beckham z mamą na meczu Wimbledonu

