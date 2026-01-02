Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielka tragedia w szwajcarskim kurorcie. Zidentyfikowaną pierwszą z ofiar

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Sylwestrowa noc w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana zamieniła się w prawdziwy dramat. W pożarze baru Le Constellation życie straciło co najmniej 47 osób, a wielu kolejnych zostało rannych. Wśród ofiar był 17-letni włoski golfista Emanuele Galeppini. Tragiczne wieści potwierdziła włoska federacja.

Oświetlona nocą zniszczona ulica przed budynkiem hotelowym, wokół obecni są strażacy i służby ratownicze, widoczne taśmy zabezpieczające teren i rozrzucone gruzy, w lewym górnym rogu umieszczone czarno-białe zdjęcie młodego mężczyzny.
Podczas pożaru w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana zginął nastoletni golfista Emanuele GaleppiniInstagram/federazioneitalianagolf, Valais Cantonal Police via Getty ImagesGetty Images

Noc sylwestrowa w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana zamieniła się w prawdziwy koszmar. W wyniku pożaru, który wybuchł w barze Le Constellation, życie straciło co najmniej 47 osób, a wiele kolejnych zostało rannych. W momencie tragedii w lokalu przebywało około 200 osób, a ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, wciągając gości w dramatyczną walkę o życie. Według doniesień mediów, wśród poszkodowanych są przede wszystkim nastolatkowie i młodzi dorośli, a ponad 100 osób wymagało pomocy medycznej, w tym 19-letni piłkarz młodzieżowej drużyny FC Metz, Tahirys Dos Santos, który trafił do szpitala w Niemczech z poważnymi poparzeniami.

Koseccy wprost o młodzieży. "Ja wiedziałem, jak wejść do szatni". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Pożar w kurorcie w Szwajcarii. Wśród ofiar śmiertelnych 17-letni golfista

Jedną z ofiar śmiertelnych okazał się 17-letni Emanuele Galeppini, młody włoski golfista, który został pierwszą zidentyfikowaną ofiarą tragedii. Federacja Golfa Włoch w komunikacie podkreśliła, że Galeppini był "młodym sportowcem, który uosabiał pasję i wartości". Nastolatek mieszkał w Dubaju, reprezentował kadrę narodową Włoch i był notowany w światowym rankingu golfistów amatorów. W 2025 roku brał udział w międzynarodowych turniejach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie, Włoszech i Anglii.

Identyfikacja ofiar jest wyjątkowo trudna, ponieważ wiele ciał zostało doszczętnie spalone. Lokalne władze podkreślają, że proces może potrwać wiele dni. "Pierwszym celem jest nadanie imion wszystkim ofiarom" - powiedział burmistrz Crans-Montany, Nicolas Feraud.

Przyczyna tragedii wciąż jest badana, choć wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek, a nie zamach. Jedna z hipotez mówi, że ogień rozprzestrzenił się po zapaleniu pirotechniki w butelce z szampanem. "Wszystko wydarzyło się w kilka sekund" - relacjonowała jedna z uczestniczek sylwestrowej imprezy. Tragedia w Crans-Montana wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, lecz także całym światem sportu i turystyki.

Służby ratownicze, w tym strażacy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, podejmują działania przed wejściem do budynku zabezpieczonego ogrodzeniem, wokół którego widoczna jest świąteczna dekoracja z oświetlonymi drzewkami.
Miejsce wypadku w szwajcarskim kurorcie Crans-MontanaMaxime SchmidtAFP
Odcięta taśmą strefa w centrum miasta, w której działają służby ratunkowe i policja, a przez barierki widoczne są cienie kilku osób. W tle budynki mieszkalne i restauracje.
Pożar w szwajcarskim kurorcie. Przyczyną butelki szampana z zimnymi ogniamiMAXIME SCHMIDAFP
Scena miejskiego placu otoczonego przez funkcjonariuszy policji, dziennikarzy i przechodniów, na pierwszym planie widoczne liczne wieńce i zapalone znicze upamiętniające ważne wydarzenie.
Szwajcaria. Pożar w kurorcie Crans-Montana. Identyfikacja ofiar może potrwać kilka dniMAXIME SCHMIDAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja