Wielka rywalka Igi Świątek promienieje! Pokazała ciążowy brzuszek

Widząc tak ogromne poruszenie wśród kibiców, utytułowana tenisistka opublikowała na Instagramie wymowny wpis, w którym przedstawiła powód swojej nieobecności. 25-letnia tenisistka zdradziła, że spodziewa się dziecka i na jakiś czas zmuszona będzie zawiesić sportową karierę. "Wiem, że mam tak wiele do zrobienia w przyszłości. Jedna rzecz, na którą czekam, jest dla mojego dziecka: aby oglądało moje mecze i powiedziało komuś: 'to moja mama'. 2023 będzie dla mnie rokiem pełnym lekcji i mam nadzieję, że zobaczę was na początku następnego roku, ponieważ będę na Australian Open 2024" - napisała wówczas w sieci.