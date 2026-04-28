Wielka radość w rodzinie Zborowskiej i Wrony. Zdjęcia obiegły sieć

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ona od lat spełnia się w roli aktorki, a swoimi rolami czasem wzrusza, a czasem rozbawia do łez. On natomiast dziś jest emerytowanym sportowcem, jednak przez lata dostarczał emocji swoimi występami na siatkarskich parkietach, odnosząc sukcesy zarówno w reprezentacji, jak i w rozgrywkach klubowych.

Zakochani poznali się w 2018 roku i już po kilku miesiącach znajomości zdecydowali się sformalizowanie swojej relacji. W 2021 roku powitali na świecie córkę Nadzieję, a dwa lata później urodziła się ich kolejna pociecha - Jaśmina.

Huczne świętowanie w rodzinie Zofii Zborowskiej-Wrony. Pochwaliła się zdjęciami

Zarówno Zborowska-Wrona, jak i Wrona aktywnie działają w mediach społecznościowych, gdzie dzielą się nowinkami z życia zawodowego i prywatnego ze światem. Aktorka nie mogła więc nie wspomnieć o wielkim dniu, który w ostatnim czasie świętowała rodzina. 17 kwietnia rodzice Zofii, Wiktor Zborowski i Maria Winiarska, świętowali 50-lecie małżeństwa. Choć nie mieli w planach hucznej celebracji, ich córka i zięć zdecydowali się przygotować dla nich przyjęcie-niespodziankę.

Teraz, kiedy emocje po hucznej imprezie nieco już opadły, Zofia Zborowska-Wrona postanowiła podzielić się ze światem kadrami z przyjęcia za pośrednictwem mediów społecznościowych. W fotorelacji na Instagramie zaprezentowała gości bawiących się z rodzicami aktorki, a także pochwaliła się detalami, bez których przyjęcie nie miałoby odpowiedniego klimatu. Zofia i Andrzej zadbali o liczne dekoracje, w tym m.in. o balony z liczbą "50", ogromny tort, ściankę do zdjęć oraz fotografie z przeszłości Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej.

Wiktor Zborowski i Maria Winiarska wydali na świat dwie córki - Hannę Zborowską-Neves i Zofię Zborowską-Wronę. Obie panie mą dumnymi mamami - starsza ma córki Ninę i Milę, młodsza natomiast Nadzieję i Jaśminę.

