Wielka radość w domu Roksany Węgiel. Jej mąż natychmiast się pochwalił

Mąż Roksany Węgiel, Kevin Mglej, jeszcze niedawno ważył sporo kilogramów więcej. Piosenkarka postanowiła pomóc mu w zrzuceniu wagi i zachęcała go do aktywności fizycznej. Teraz producent muzyczny waży już o wiele mniej, a jego ukochana może być z niego dumna. Mglej odniósł ostatnio wielki sukces i wziął udział w pierwszym swoim wydarzeniu sportowym. Para pojechała specjalnie do Barcelony.