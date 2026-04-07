Wielka radość w domu reprezentanta Polski. A teraz kolejne ogłoszenie

Jakub Kamiński od kilku już lat jest kluczową postacią w reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn. 23-letni skrzydłowy regularnie pojawia się na zgrupowaniach kadry i także w marcu otrzymał powołanie, potwierdzając swoją silną pozycję w drużynie narodowej. Już po zakończeniu tego zgrupowania i powrocie do klubowych obowiązków pochodzący z Rudy Śląskiej piłkarz podzielił się ze światem wyjątkowo radosnymi wieściami.

Najpierw zrobił to w bardzo oryginalny sposób - na boisku. W meczu ligowym jego drużyny z Eintrachtem Frankfurt wpisał się na listę strzelców w 70. minucie, a chwilę później wykonał wymowną cieszynkę. Włożył piłkę pod koszulkę i przyłożył kciuk do ust, czym dał do zrozumienia, że już wkrótce zostanie ojcem. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, ale to właśnie gest Polaka odbił się szerokim echem. Po meczu potwierdził radosną nowinę, zdradzając, że jego partnerka jest w piątym miesiącu ciąży i przed nimi wyjątkowy czas.

Jakub Kamiński już po zaręczynach. Pochwalił się całemu światu

Na tym jednak dobre wiadomości się nie skończyły. W poniedziałek wielkanocny piłkarz i jego partnerka ogłosili światu kolejne radosne wieści - tym razem poinformowali o zaręczynach. Kamiński zaskoczył kibiców, publikując na Instagramie zdjęcia z ukochaną Moniką. Było to o tyle niezwykłe, że wcześniej bardzo dbał o prywatność i nie dzielił się takimi kadrami w sieci.

Na fotografiach widać zakochaną parę, a także pierścionek zaręczynowy. Choć nie ujawniono dokładnej daty oświadczyn, wiele wskazuje na to, że mogły one odbyć się w Krakowie. W opisie zawodnik zamieścił emotikony symbolizujące najważniejsze momenty - piłkę, bramkę, dziecko, pierścionek i serce, czym podsumował ostatnie tygodnie swojego życia.

Pod postem błyskawicznie pojawiły się gratulacje od kibiców i znajomych z branży. Również partnerka piłkarza podzieliła się wspólnymi zdjęciami - od wakacyjnych ujęć z Indonezji, przez codzienne chwile, aż po romantyczne kadry z narzeczonym. Wszystko wskazuje na to, że dla Kamińskiego to jeden z najpiękniejszych okresów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Inter -Roma 5-1. Zwycięska bramka. WIDEO (Eleven Sports) Polsat Sport