Wielka radość w domu Radwańskiej i Celta. Agnieszka musiała się pochwalić

Uczucie między nimi nie pojawiło się od razu - przynajmniej jeśli chodzi o "Isię". Dawid natomiast od początku był zauroczony koleżanką z kortu, bał się jednak zrobić pierwszy krok , gdyż obawiał się, że zniszczy to ich relacje zawodowe i źle wpłynie na występy Radwańskiej na korcie. Ostatecznie jednak zdecydował się zaprosić Agnieszkę na randkę i w taki oto sposób z czasem ich czysto zawodowa relacja przerodziła się w miłosne uczucie.

Agnieszka Radwańska i jej mąż Dawid Celt z dużym wyczuciem dawkują obecność swojego dziecka w mediach społecznościowych. Od momentu narodzin Jakuba w 2020 roku pojawiło się zaledwie kilka ujęć z jego udziałem - zawsze jednak w taki sposób, by nie pokazywać twarzy chłopca. To przemyślana decyzja, wynikająca z troski o prywatność i bezpieczeństwo ich syna. Jak podkreślają, chcą, by miał normalne dzieciństwo, z dala od błysków fleszy i internetowego zgiełku.