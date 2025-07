Halvor Egner Granerud to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Norweski skoczek w sezonie 2020/2021 sprawił absolutną sensację, sięgając po Kryształową Kulę dla najlepszego zawodnika klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Co ciekawe, rok wcześniej znalazł się on w krytycznej sytuacji i był bliski zakończenia kariery. Przed brak dobrych wyników ledwo wiązał on bowiem koniec z końcem i zatrudnił się nawet w przedszkolu, aby zarabiać na życie. W sezonie 2022/2023 Norweg powtórzył swój sukces i po raz kolejny sięgnął po końcowe trofeum dla najlepszego skoczka narciarskiego Pucharu Świata.