Wielka radość w domu mistrzyni WTA Finals. Wraz z ukochanym ogłaszają

Caroline Garcia to jedna z najbardziej utytułowanych francuskich tenisistek ostatnich lat. W trakcie swojej kariery sięgała po zwycięstwa w prestiżowych turniejach WTA, była notowana w czołówce światowego rankingu i dała się poznać jako zawodniczka o niezwykle ofensywnym stylu gry. Na koncie ma m.in. triumf w WTA Finals, a także sukcesy w grze podwójnej, w tym triumfy wielkoszlemowe, które na stałe zapisały ją w historii dyscypliny. Przez lata rywalizowała z najlepszymi tenisistkami świata, w tym m.in. z Igą Świątek, dostarczając kibicom wielu emocjonujących pojedynków.

W ubiegłym roku Francuzka oficjalnie zakończyła swoją sportową karierę i przeszła na emeryturę. Decyzję tę zapowiedziała już w maju 2025 roku, informując, że po występie w US Open zamknie zawodowy rozdział życia. Podkreślała wtedy, że po kilkunastu latach rywalizacji na najwyższym poziomie i dekadach podporządkowania codzienności tenisowi czuje gotowość na zmiany. Zaznaczała jednak, że zanim to nastąpi, chce jeszcze w pełni przeżyć ostatnie turnieje i godnie pożegnać się z kortem.

Jeszcze przed przejściem na sportową emeryturę życie prywatne francuskiej gwiazdy nabrało tempa. W lipcu 2025 roku poślubiła Borję Durana, z którym związana jest od 2023 roku, rozpoczynając nowy etap u boku ukochanego. Teraz Garcia ogłosiła, że przed nią i jej wybrankiem kolejny, niezwykle ekscytujący rozdział.

Caroline Garcia zostanie mamą. "Rodzina się powiększa"

W niedzielę 29 marca Caroline Garcia opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym wraz z mężem przekazali światu radosne wieści. Podzielili się oni zdjęciami zrobionymi na plaży, na których zauważyć można... zaokrąglony brzuch tenisistki oraz zdjęcia wykonane podczas badania USG. "Rodzina się powiększa" - napisali w krótkim, ale wymownym opisie.

Pod postem natychmiast pojawiła się fala gratulacji i ciepłych słów. Wśród osób, które publicznie wyraziły radość, znalazły się również znane tenisistki, w tym m.in. Ons Jabeur, Paula Badosa, Danielle Collins, Jasmine Paolini oraz Garbine Muguruza. Wszystko wskazuje na to, że dla Caroline Garcii zaczyna się jeden z najpiękniejszych etapów życia - już nie na korcie, lecz poza nim.

Caroline Garcia

Caroline Garcia

Caroline Garcia

Alexander Zverev - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport