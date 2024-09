Wielka radość w domu Michaela Schumachera. Gratulacje płyną z całego świata

Życie rodziny Schumacherów w 2013 roku wywrócone zostało do góry nogami, gdy w grudniu doszło do fatalnego wypadku. W jego wyniku poważnych obrażeń ciała doznał siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1, Michael Schumacher. Utytułowany Niemiec przez długi czas walczył o życie, a członkowie rodziny gwiazdora robią co w ich mocy, aby informacje na temat obecnego stanu zdrowia byłego kierowcy wyścigowego ujrzały światła dziennego. “Staramy się prowadzić życie jako rodzina w taki sposób, w jaki Michael lubił. I żyjemy dalej. On zawsze powtarzał, że 'co jest prywatne, takim pozostaje'. To dla mnie bardzo ważne, aby Michael dalej mógł cieszyć się życiem prywatnym tak bardzo, jak to możliwe. Michael zawsze nas chronił, teraz my chronimy jego" - przekazała jakiś czas temu małżonka 55-latka, Corinna Schumacher.

