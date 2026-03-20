Anna Lewandowska w sportowym środowisku znana jest głównie jako małżonka kapitana reprezentacji Polski w piłce nożnej, Roberta Lewandowskiego. Nie można jednak zapominać, że niegdyś sama odnosiła sukcesy na arenie sportowej. Jako karateczka zdobyła aż 32 medale mistrzostw Polski, Europy i świata, udowadniając swoją determinację, dyscyplinę i ogromny talent. Dziś skupia się przede wszystkim na promocji zdrowego stylu życia, inspirując innym do aktywności fizycznej i dbania o dobre samopoczucie.

Anna Lewandowska się nie zatrzymuje. Ogłosiła radosną nowinę

Lewandowska od lat rozwija własne biznesy i marki, których głównym celem jest właśnie wspieranie zdrowych nawyków. Tworzy plany treningowe, programy dietetyczne, produkty żywieniowe oraz platformy edukacyjne, dzięki którym jej społeczność może kompleksowo zadbać o formę. Jej działalność wykracza jednak daleko poza internet - jednym z najważniejszych projektów w ostatnim czasie jest centrum fitness EDAN Studios w Barcelonie, które stało się miejscem spotkań miłośników ruchu i zdrowego stylu życia.

To właśnie tam ogromną popularność zdobywa program Kick the Barre, łączący elementy treningu siłowego, baletu i dynamicznych ćwiczeń cardio. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i przyciągają tłumy uczestników. Teraz Anna postanowiła pójść o krok dalej i ogłosiła, że zamierza prowadzić szkolenia dla przyszłych instruktorek tego programu.

"Zdobądź certyfikat instruktorki Kick The Barre! Czekałam na ten moment naprawdę długo… Kick The Barre to projekt z potrzeby serca i w zgodzie ze mną a Wasza energia - pełne sale, eventy i tysiące osób w wyzwaniach - dała mi ogromną motywację, żeby rozwijać go dalej. Dlatego czas na kolejny krok. W poniedziałek o 19:00 ruszają zapisy na certyfikację Kick The Barre. To 2 dni szkolenia ze mną i moim zespołem w studio Edan w Barcelonie (23-24.05). To pierwsza edycja i liczba miejsc jest bardzo ograniczona. Chcę zaprosić Was do środka i podzielić się swoim doświadczeniem. (...) Link do zapisów pojawi się w poniedziałek! Do zobaczenia!" - poinformowała na swoim profilu na Instagramie.

